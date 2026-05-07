Giải cứu bé gái 14 tuổi bị giam giữ, 'chờ' bán sang Trung Quốc

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu vừa kịp thời giải cứu thành công một thiếu nữ 14 tuổi bị các đối tượng dụ dỗ, khống chế và chuẩn bị bán sang Trung Quốc dưới vỏ bọc “tìm chồng nước ngoài”.

Trước đó, ngày 3/5, Công an xã Pắc Ta tiếp nhận tin nhắn cầu cứu của cháu M.T.L (sinh năm 2011, trú tại xã Pắc Ta). Nội dung cho biết cháu đang bị một nhóm đối tượng lừa gạt, giam giữ và có nguy cơ bị bán qua biên giới. Ngay sau khi nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ ngày 1/5, các đối tượng đã đưa cháu L. rời khỏi địa phương, di chuyển sang tỉnh Lào Cai và thuê nhà trọ để quản lý, chờ tìm người mua. Đáng chú ý, nhóm này đã đưa cho gia đình nạn nhân số tiền 13 triệu đồng với lý do “giúp trả nợ”, thực chất nhằm che giấu hành vi mua bán người.

Xác định vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến trẻ vị thành niên và nguy cơ bị đưa ra nước ngoài trong thời gian ngắn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo thành lập tổ công tác, khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an địa phương tổ chức truy tìm nạn nhân.

Sau gần 18 giờ khẩn trương xác minh, đến khoảng 11 giờ 20 phút ngày 4/5, lực lượng chức năng đã xác định được nơi giam giữ nạn nhân tại một nhà trọ trên địa bàn phường Lào Cai, đồng thời tiến hành giải cứu cho cháu L. trước khi bị đưa qua biên giới.

Cùng thời điểm, cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng chính là Ly A Quáng (sinh năm 1992) và Hoàng Thị Chí (sinh năm 1993), cùng trú tại xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Quá trình điều tra mở rộng xác định, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như tiếp cận các thiếu nữ có hoàn cảnh khó khăn, dụ dỗ bằng lời hứa về cuộc sống sung sướng khi lấy chồng nước ngoài, đồng thời lợi dụng sự thiếu hiểu biết của gia đình nạn nhân để tạo lòng tin.

Đáng chú ý, G.A.C – anh trai của nạn nhân – do thiếu hiểu biết và hám lợi đã tham gia giúp sức cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Đến ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Ly A Quáng, Hoàng Thị Chí và G.A.C để tiếp tục điều tra về hành vi “mua bán người dưới 16 tuổi”.

Qua vụ việc, cơ quan công an cảnh báo tình trạng mua bán người, đặc biệt là các vụ việc nhắm vào phụ nữ, trẻ em vùng cao, đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào những lời hứa “việc nhẹ, lương cao” hay “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, đồng thời không giao con em cho người lạ đưa đi khỏi địa phương. Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần kịp thời báo tin để được hỗ trợ, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm nguy hiểm này.