Trả hồ sơ điều tra vụ sát hại cán bộ công an xã ở Đắk Lắk

Nguyễn Thảo

TPO - Sau khi sát hại một cán bộ công an, đối tượng về nhà tắm giặt, thay quần áo. Sau đó, người này cầm dao cố thủ trong nhà tắm chống trả khi lực lượng chức năng đến.

Ngày 7/5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Ty (31 tuổi, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Ty tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Ty là kẻ dùng dao sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (cán bộ Công an xã Xuân Lộc) vào ngày 8/9/2025, khi anh Cánh đang làm nhiệm vụ.

Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Ty thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, người thân của bị cáo khai rằng, Ty từng được đưa đến bệnh viện ở Gia Lai để điều trị tâm thần.

HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra, làm rõ hồ sơ bệnh án tâm thần của bị cáo Ty, vì đây là tình tiết mới phát sinh tại tòa, chưa có trong hồ sơ vụ án.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 7/9/2025, vợ chồng anh trai của Ty nói chuyện với bà Nguyễn Thị Thời (mẹ ruột của Ty) về việc mua ti vi mới để xem. Tuy nhiên, Ty cho rằng vợ chồng anh trai mua ti vi xem riêng nên xảy ra cãi nhau. Sau đó, Ty dùng dao Thái Lan đâm liên tiếp bốn nhát vào vùng bụng chị Nguyễn Thị Kết (chị dâu của Ty). Vì thế, bà Thời đến Công an xã Xuân Lộc tố cáo hành vi của Ty.

Ngày 8/9/2025, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh cùng tổ công tác được phân công đưa Ty về trụ sở làm việc. Khi thấy lực lượng công an đến gần nhà, Ty bỏ chạy vào khu rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc.

Khi tìm thấy Ty trên đồi cát trồng keo, anh Cánh chạy đến dùng tay kẹp cổ Ty giữ lại. Tuy nhiên, Ty đã rút dao Thái Lan thủ sẵn trong túi quần đâm anh Cánh nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã dưới đất và tử vong sau đó. Gây án xong, Ty đến một quán giải khát ngồi uống nước. Sau đó, Ty về nhà thay quần áo, tắm giặt.

Khi phát hiện anh Cánh tử vong, Công an xã Xuân Lộc huy động lực lượng truy lùng Ty. Tuy nhiên, Ty cố thủ trong nhà tắm, không mở cửa và cầm dao cố thủ chống trả. Công an xã Xuân Lộc dùng các biện pháp nghiệp vụ, phá cửa khống chế Ty đưa về trụ sở làm việc.

#vụ án #toà án #xét xử #công an #Đắk Lắk

