Phá đường dây sản xuất bột ngọt, hạt nêm giả các nhãn hiệu nổi tiếng

TPO - Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú 3 đối tượng liên quan đường dây sản xuất, buôn bán phụ gia thực phẩm giả mang nhãn hiệu nổi tiếng. Tang vật thu giữ gồm hơn 3 tấn bột ngọt, hạt nêm giả cùng hàng nghìn bao bì, máy móc phục vụ sản xuất.

Ngày 7/5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Yến Oanh (thường gọi Út Hương, SN 1979), Hồ Tú Phụng (SN 1981, cùng ngụ TPHCM) và Dương Hoàng Hiếu (SN 1969, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm theo khoản 1, điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, hai bị can Oanh và Phụng bị bắt tạm giam; bị can Hiếu bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Dương Thị Yến Oanh và Hồ Tú Phụng bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Theo cơ quan công an, qua công tác rà soát, nắm tình hình các địa bàn trọng điểm, giáp ranh, ngày 30/1/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Long Cang kiểm tra một khu nhà trọ tại ấp 12, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 3 tấn bột ngọt, hạt nêm giả các thương hiệu nổi tiếng như AJINOMOTO, KNORR; hơn 5.000 bao bì in sẵn nhãn hiệu chưa qua sử dụng cùng máy ép nhiệt và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ việc sản xuất hàng giả.

Làm việc với cơ quan điều tra, các bị can thừa nhận hành vi phạm tội. Số hàng giả sau khi hoàn thiện được bán cho các cửa hàng tạp hóa, hộ kinh doanh tại tỉnh Tây Ninh và một số địa phương lân cận để kiếm lời.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.