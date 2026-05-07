Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Bạch Lộc đắc tội nửa giới giải trí

Minh Vũ

TPO - Bạch Lộc đang bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đàn anh Lý Thần, có nhiều hành động và phát ngôn kém duyên, EQ thấp.

Theo QQ, những ngày qua Bạch Lộc trở thành tâm điểm chỉ trích của hàng triệu khán giả Trung Quốc. Các từ khóa liên quan tới vụ bê bối về thái độ và phát ngôn bị chê EQ thấp, kém duyên của Bạch Lộc thu về hơn 200 triệu lượt đọc khiến danh tiếng nữ diễn viên bị ảnh hưởng.

Sự việc bắt đầu khi tập 1 của mùa mới show giải trí Keep Running lên sóng. Đây là chương trình truyền hình "quốc dân" đã có tuổi đời hơn 10 năm tại Trung Quốc. Trong đó, Bạch Lộc đảm nhận vai trò thành viên nữ chủ chốt. Tuy nhiên, trong phát ngôn, Bạch Lộc thể hiện thái độ hời hợt khi tham gia các trò chơi. Cô lựa chọn những nhiệm vụ nhẹ nhàng không tốn nhiều công sức.

Còn các thành viên nhóm TNT phải thực hiện nhiệm vụ bơi và chèo thuyền với cường độ cao, họ gần như kiệt sức khi trở về bờ. Vì vậy khi họ than mệt mỏi, Bạch Lộc hỏi lại: "Có mệt đến thế sao?".

bach-loc.jpg
bach-loc6.jpg
Bạch Lộc bị đánh giá có phát ngôn thiếu tinh tế, thiếu sự đồng cảm với đồng đội.

Khán giả Trung Quốc cho rằng thái độ của Bạch Lộc thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp. Chương trình Keep Running được khán giả yêu thích vì các thành viên đều nhiệt tình tham gia thử thách, nhưng Bạch Lộc lại coi nhẹ công sức của người khác.

Bạch Lộc còn bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đàn anh. Cô gọi thẳng tên các thành viên lớn tuổi là Sa Dật, Lý Thần, Trịnh Khải... Bạch Lộc chê cười việc Lý Thần và Trịnh Khải luôn dốc sức cạnh tranh trong các trò chơi. Hay khi Lý Thần muốn xung phong làm người thử thách, Bạch Lộc cũng không cho nam nghệ sĩ tham gia, chỉ đạo Lý Quân Nhuệ thay thế. Trong một trò chơi khác, khi Sa Dật xé bảng tên của Bạch Lộc, anh phải xin lỗi cô nhiều lần dù làm đúng quy tắc trò chơi.

Chính vì vậy, Bạch Lộc bị chỉ trích coi thường đàn anh, cho rằng bản thân là ngôi sao lớn, có nhiều người hâm mộ nên chảnh chọe bắt người khác phải chiều theo ý kiến của mình. Hiện tại, Bạch Lộc bị người hâm mộ các diễn viên như Sa Dật, Lý Thần, Trịnh Khải, Angelababy, Phạm Thừa Thừa, Trần Đô Linh... đồng loạt chỉ trích.

Đây không phải lần đầu Bạch Lộc bị tẩy chay vì phát ngôn. Khi tham gia phỏng vấn quảng bá bộ phim Chiêu Diêu, Bạch Lộc sử dụng từ "tiểu mẫu cẩu" (chó cái) để miêu tả về nhân vật mà cô thể hiện. Tuy nhiên, từ này bị coi là từ chửi tục, xúc phạm nặng nề tới nữ giới.

bach-loc7a.jpg
bach-loc8.jpg
Bạch Lộc thường xuyên gặp rắc rối phát ngôn.

Theo Sohu, Bạch Lộc đang cố xây dựng hình ảnh nữ hán tử mạnh mẽ, phóng khoáng để thu hút fan. Nhưng hiện tại, những phát ngôn của cô lại phản tác dụng, khiến sao nữ rơi vào tình huống xấu hổ. Sau đó, Bạch Lộc phải xin lỗi vì những phát ngôn trong quá khứ. Nữ diễn viên chia sẻ cô đã thiếu cẩn trọng trong việc sử dụng từ ngữ để đưa ra quan điểm.

Bạch Lộc sinh năm 1994, nổi tiếng với các bộ phim truyền hình như Chiêu Diêu, Trường quân sự Liệt Hỏa, Chiêu Diêu, Châu sinh như cố, Trường nguyệt tẫn minh, Ninh An như mộng...

Minh Vũ
#Bạch Lộc #Sa Dật #Lý Thần #Trịnh Khải #Angelababy #Phạm Thừa Thừa #Trần Đô Linh #sao Hoa ngữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe