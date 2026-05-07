Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em, Bộ Y tế vào cuộc

Hà Minh

TPO - Trước thực trạng liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực trẻ em nghiêm trọng do chính cha mẹ hoặc người chăm sóc gây ra, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em nhằm bảo đảm quyền trẻ em và hạn chế tối đa các tổn thương đối với trẻ nhỏ.

Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây nhiều vụ việc bạo lực trẻ em để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em, chiều 7/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức kí công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị các địa phương tổ chức quán triệt và triển khai đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

img-6999.jpg
Bé 2 tuổi bị bảo hành ở TPHCM.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa với các giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, ngành trong phát hiện, báo cáo và xử lí các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Cùng với đó, các địa phương cần phổ biến kiến thức, kĩ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc và các thành viên trong gia đình nhằm giảm nguy cơ trẻ bị bạo hành, xâm hại ngay từ môi trường sống gần gũi nhất.

Bộ Y tế cũng đề nghị thực hiện kịp thời việc tiếp nhận, xử lí thông tin, tố giác nguy cơ và hành vi xâm hại trẻ em; đồng thời triển khai các biện pháp can thiệp, hỗ trợ để hạn chế tối đa tổn thương cho trẻ. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi che giấu, không tố giác hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lí vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em sẽ bị xử lí nghiêm.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em tại địa phương; rà soát những tồn tại, bất cập, khó khăn trong quá trình triển khai để xây dựng giải pháp khắc phục phù hợp. Trường hợp cần thiết, các địa phương chủ động đề xuất sửa đổi quy định nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo xây dựng chính sách bố trí nhân sự làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã theo quy định của Luật Trẻ em và Nghị định 56/2017/NĐ-CP. Các địa phương cũng cần duy trì đường dây nóng bảo vệ trẻ em hoạt động 24/7, đồng thời bảo đảm ngân sách hằng năm để thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Liên tiếp các vụ trẻ nhỏ bị đánh đập, hành hạ đến thương tích nặng, thậm chí tử vong trong thời gian gần đây đang khiến dư luận phẫn nộ và lo ngại. Từ bé trai 2 tuổi bị mẹ và “cha hờ” bạo hành ở TPHCM đến bé gái 3 tuổi tử vong sau nhiều ngày bị tra tấn tại Hà Nội, những bi kịch đau lòng cho thấy tình trạng bạo hành trẻ em vẫn âm thầm tồn tại phía sau những cánh cửa gia đình. Khi những đòn roi bị ngụy biện là “dạy dỗ”, nhiều đứa trẻ vẫn đang sống trong sợ hãi, còn việc phát hiện và can thiệp kịp thời vẫn là khoảng trống lớn trong công tác bảo vệ trẻ em.

Đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành dã man, Tổng đài 111 đã phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội TPHCM triển khai hỗ trợ khẩn cấp cho cháu bé.

Hiện cháu bé vẫn trong tình trạng nặng, được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Trung tâm Công tác xã hội TPHCM đã cử cán bộ túc trực, phối hợp chăm sóc bé ngay tại bệnh viện.

Theo kế hoạch, sau khi xuất viện, bé sẽ tiếp tục được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội TPHCM trong vòng 3 tháng. Sau đó, các cơ quan chức năng sẽ hoàn tất thủ tục để đưa bé vào cơ sở trợ giúp xã hội tại Vũng Tàu nhằm đảm bảo môi trường sống an toàn, lâu dài.

Dự kiến cuối tuần này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức sẽ trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và chỉ đạo công tác hỗ trợ đối với cháu bé.

Người dân có thể gọi tới Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc nhận hỗ trợ tư vấn pháp lí miễn phí. Nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đôi khi chỉ một cuộc gọi đúng lúc cũng có thể cứu được một đứa trẻ khỏi bi kịch phía sau cánh cửa khép kín.

Hà Minh
#Bảo vệ trẻ em và phòng chống bạo lực #Xử lý hành vi bạo hành và xâm hại trẻ em #Các vụ việc bạo lực trẻ em nghiêm trọng #Hỗ trợ khẩn cấp và can thiệp trẻ em bị tổn thương #Chăm sóc và bảo vệ trẻ em tại cộng đồng #Hệ thống đường dây nóng và dịch vụ tư vấn miễn phí #Tăng cường kiểm tra #Rà soát và sửa đổi bổ sung chính sách bảo vệ trẻ em

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe