Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em, Bộ Y tế vào cuộc

TPO - Trước thực trạng liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực trẻ em nghiêm trọng do chính cha mẹ hoặc người chăm sóc gây ra, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em nhằm bảo đảm quyền trẻ em và hạn chế tối đa các tổn thương đối với trẻ nhỏ.

Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây nhiều vụ việc bạo lực trẻ em để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em, chiều 7/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức kí công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị các địa phương tổ chức quán triệt và triển khai đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bé 2 tuổi bị bảo hành ở TPHCM.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa với các giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, ngành trong phát hiện, báo cáo và xử lí các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Cùng với đó, các địa phương cần phổ biến kiến thức, kĩ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc và các thành viên trong gia đình nhằm giảm nguy cơ trẻ bị bạo hành, xâm hại ngay từ môi trường sống gần gũi nhất.

Bộ Y tế cũng đề nghị thực hiện kịp thời việc tiếp nhận, xử lí thông tin, tố giác nguy cơ và hành vi xâm hại trẻ em; đồng thời triển khai các biện pháp can thiệp, hỗ trợ để hạn chế tối đa tổn thương cho trẻ. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi che giấu, không tố giác hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lí vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em sẽ bị xử lí nghiêm.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em tại địa phương; rà soát những tồn tại, bất cập, khó khăn trong quá trình triển khai để xây dựng giải pháp khắc phục phù hợp. Trường hợp cần thiết, các địa phương chủ động đề xuất sửa đổi quy định nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo xây dựng chính sách bố trí nhân sự làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã theo quy định của Luật Trẻ em và Nghị định 56/2017/NĐ-CP. Các địa phương cũng cần duy trì đường dây nóng bảo vệ trẻ em hoạt động 24/7, đồng thời bảo đảm ngân sách hằng năm để thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Liên tiếp các vụ trẻ nhỏ bị đánh đập, hành hạ đến thương tích nặng, thậm chí tử vong trong thời gian gần đây đang khiến dư luận phẫn nộ và lo ngại. Từ bé trai 2 tuổi bị mẹ và “cha hờ” bạo hành ở TPHCM đến bé gái 3 tuổi tử vong sau nhiều ngày bị tra tấn tại Hà Nội, những bi kịch đau lòng cho thấy tình trạng bạo hành trẻ em vẫn âm thầm tồn tại phía sau những cánh cửa gia đình. Khi những đòn roi bị ngụy biện là “dạy dỗ”, nhiều đứa trẻ vẫn đang sống trong sợ hãi, còn việc phát hiện và can thiệp kịp thời vẫn là khoảng trống lớn trong công tác bảo vệ trẻ em.

Đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành dã man, Tổng đài 111 đã phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội TPHCM triển khai hỗ trợ khẩn cấp cho cháu bé.

Hiện cháu bé vẫn trong tình trạng nặng, được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Trung tâm Công tác xã hội TPHCM đã cử cán bộ túc trực, phối hợp chăm sóc bé ngay tại bệnh viện.

Theo kế hoạch, sau khi xuất viện, bé sẽ tiếp tục được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội TPHCM trong vòng 3 tháng. Sau đó, các cơ quan chức năng sẽ hoàn tất thủ tục để đưa bé vào cơ sở trợ giúp xã hội tại Vũng Tàu nhằm đảm bảo môi trường sống an toàn, lâu dài.

Dự kiến cuối tuần này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức sẽ trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và chỉ đạo công tác hỗ trợ đối với cháu bé.

Người dân có thể gọi tới Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc nhận hỗ trợ tư vấn pháp lí miễn phí. Nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đôi khi chỉ một cuộc gọi đúng lúc cũng có thể cứu được một đứa trẻ khỏi bi kịch phía sau cánh cửa khép kín.

