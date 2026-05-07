Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ hướng tới trở thành Bệnh viện hạng Đặc biệt, đảm nhận chức năng vùng

TP - Từ nền tảng vững chắc về nhân lực, kỹ thuật cao và hệ thống trang thiết bị hiện đại đồng bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm y tế đầu ngành khu vực, hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện hạng Đặc biệt, đảm nhận chức năng vùng.

Trên hành trình xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ luôn chú trọng đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến, đồng bộ, phát triển mạnh các kỹ thuật cao, chuyên sâu để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân tại Phú Thọ và các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Với nền tảng vững chắc đó, Bệnh viện đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đổi mới toàn diện, hướng tới mục tiêu trở thành Bệnh viện hạng Đặc biệt, đảm nhận chức năng vùng.

Hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ luôn khẳng định vai trò là đơn vị y tế đầu ngành của tỉnh, tiên phong trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Từ những năm tháng chiến tranh gian khó đến thời kỳ đổi mới và hội nhập, Bệnh viện không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, mở rộng quy mô, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Những dấu mốc quan trọng đã ghi dấu chặng đường phát triển bền bỉ của Bệnh viện: năm 2007 được công nhận là Bệnh viện hạng I; năm 2013 tham gia Đề án bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế; năm 2015 trở thành một trong những bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trên cả nước thực hiện thành công kỹ thuật ghép tạng… Xác định chuyên môn là trụ cột phát triển, Bệnh viện không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tích cực tiếp nhận, chuyển giao và làm chủ nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu.

Hiện nay, Bệnh viện có quy mô 1.650 giường bệnh, hơn 1.500 cán bộ, viên chức, người lao động, gồm 42 khoa, phòng, trung tâm, trong đó có 13 trung tâm chuyên sâu. Bệnh viện đã làm chủ và triển khai trên 70% danh mục kỹ thuật của bệnh viện hạng Đặc biệt, thực hiện 100% kỹ thuật theo phân tuyến của Bộ Y tế, trong đó nhiều kỹ thuật khó, phức tạp đã trở thành thường quy như: ghép tạng, phẫu thuật tim hở và tim nội soi, can thiệp mạch não, mạch chủ, mạch tạng, vi phẫu trong phẫu thuật sọ não, cột sống, điều trị ung thư bằng xạ trị tiên tiến IMRT, VMAT, kỹ thuật ECMO, hạ thân nhiệt chỉ huy, siêu lọc máu trong hồi sức cấp cứu…

Song song với nâng cao chất lượng chuyên môn, Bệnh viện tiên phong trong công tác chuyển đổi số y tế, triển khai bệnh án điện tử, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh, quản lý, điều hành theo mô hình bệnh viện thông minh. Hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn ISO 9001:2015, Trung tâm Xét nghiệm đạt ISO 15189:2022. Môi trường khám chữa bệnh “Xanh - Sạch - Đẹp”, an toàn, thân thiện, lấy người bệnh làm trung tâm và không ngừng đổi mới phong cách, thái độ phục vụ.

Hòa trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, hướng tới mục tiêu trở thành “trụ cột an sinh trong kỷ nguyên phát triển mới” của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ mang theo những quyết tâm mới, nuôi dưỡng khát vọng vươn tầm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, y đức, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân, vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững trên quê hương Đất Tổ trong thời kỳ mới.