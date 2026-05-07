BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHÁNH HƯNG: Kiến tạo "hệ sinh thái y tế đa tầng"- điểm tựa niềm tin cho sức khỏe cộng đồng

TP - Trong dòng chảy đổi mới của ngành y tế TPHCM, Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng đang vươn mình mạnh mẽ với mô hình “Hệ sinh thái y tế đa tầng”. Cùng với những tòa nhà cao tầng và thiết bị hiện đại, mô hình là sự kết tinh của y đức, tầm nhìn quản trị, tinh thần phụng sự nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tầm nhìn chiến lược: “Lấy sự hài lòng của người bệnh làm trung tâm”

Tòa nhà 14 tầng của Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng đi vào vận hành ổn định, góp phần nâng cao điều kiện khám chữa bệnh theo hướng văn minh, sạch, xanh là dấu mốc đáng chú ý hướng tới kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước 30/4. Tuy nhiên, theo BS-CKII Phan Nhật Khánh, Giám đốc bệnh viện, hạ tầng chỉ là nền tảng. “Chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh mới là yếu tố quyết định”.

Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng đang kiến tạo những bước đột phá mang lại sự hài lòng cho người bệnh

Thực hiện định hướng của Bộ Chính trị và Sở Y tế TPHCM, bệnh viện đang từng bước hoàn thiện mô hình “hệ sinh thái y tế đa tầng” - cấu trúc chăm sóc toàn diện từ dự phòng, tầm soát, điều trị đến phục hồi và quản lý sức khỏe dài hạn. Mô hình này hướng đến phục vụ người dân xuyên suốt vòng đời sức khỏe, thay vì chỉ tập trung vào điều trị khi đã mắc bệnh. Một trong những trụ cột vận hành là hồ sơ bệnh án điện tử (EMR). Theo BS Khánh, hệ thống này giúp chuẩn hóa quy trình, rút ngắn thời gian chờ, hạn chế sai sót chuyên môn và nâng cao tính minh bạch trong khám chữa bệnh.

Ðột phá quản trị: Chuyên biệt hóa để nâng tầm trải nghiệm

Bệnh viện dự kiến triển khai tái cấu trúc khu khám trong tháng 5/2026, tách riêng khu Bảo hiểm y tế và khu dịch vụ. BS Khánh cho hay, đây là giải pháp nhằm tối ưu vận hành, không phải tạo ra sự phân biệt trong tiếp cận dịch vụ.

Việc chuyên biệt hóa giúp giảm tải cho khu khám tập trung, rút ngắn thời gian chờ và cá nhân hóa trải nghiệm. Người bệnh có bảo hiểm được hỗ trợ thuận tiện hơn nhờ ứng dụng công nghệ, trong khi các dịch vụ theo yêu cầu đáp ứng nhu cầu đa dạng. “Mục tiêu cuối cùng là để mỗi người bệnh đều được phục vụ tốt hơn” - BS Khánh chia sẻ.

Y tế cơ sở: Sợi dây liên kết máu thịt với nhân dân

Không chỉ tập trung điều trị tại bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng xác định y tế cơ sở là hướng đi trọng tâm. BS Khánh cho biết, đơn vị đã phối hợp với các phường, trạm y tế triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 72.

Thông qua mô hình bác sĩ gia đình, đội ngũ y tế trực tiếp xuống cơ sở để khám, tầm soát và quản lý bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường. Theo BS Khánh, việc này giúp phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời, giảm biến chứng và giảm tải cho tuyến trên.

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ người khó khăn như khám bệnh miễn phí, hỗ trợ chi phí điều trị, mổ mắt cho người nghèo… cũng được duy trì. “Đây là trách nhiệm và cũng là cam kết đồng hành với cộng đồng” - BS Khánh nói.

Trụ cột công nghệ và chuyên môn kỹ thuật cao

Để nâng cao năng lực chuyên môn, bệnh viện đang triển khai gói đầu tư trang thiết bị gần 200 tỷ đồng, tập trung vào chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm hiện đại.

Đáng chú ý, việc ký kết hợp tác với Bệnh viện Nhân dân 115 đã mở ra cơ hội tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật trong các lĩnh vực mũi nhọn như đột quỵ, tim mạch, hồi sức cấp cứu và ngoại khoa. Người dân sẽ được điều trị các ca bệnh nặng ngay tại địa phương, trong “giờ vàng” hạn chế chuyển viện xa.

Mở rộng hệ sinh thái: Từ điều trị đến chăm sóc chất lượng sống

Bệnh viện lựa chọn phát triển theo hướng tập trung vào các chuyên khoa thiết yếu. Trong đó, việc nâng cấp khoa Thận nhân tạo và khoa Lão được xác định là ưu tiên nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người cao tuổi và bệnh nhân mạn tính.

Song song đó, bệnh viện triển khai các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện như da liễu thẩm mỹ nội khoa và tiêm chủng. Theo BS Khánh, các dịch vụ này đều được kiểm soát chặt chẽ về chuyên môn, bảo đảm an toàn cho người dân.

Tài sản quý giá nhất của hệ sinh thái

Theo BS Khánh, yếu tố cốt lõi của mô hình vẫn là con người. Đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và khả năng tiếp cận công nghệ mới. Thông qua hợp tác đào tạo với các trường y, bệnh viện liên tục nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân lực.

Với phương châm “y thuật tinh thông, y đức trong sáng”, mỗi nhân viên y tế không chỉ điều trị mà còn đồng hành, chia sẻ với người bệnh. Sự hài lòng của người dân và niềm tin của xã hội được xem là thước đo quan trọng nhất cho hiệu quả hoạt động.

Từ định hướng đó, Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng đang từng bước khẳng định vai trò là cơ sở y tế hiện đại, gắn kết chặt chẽ với cộng đồng. Mô hình “hệ sinh thái y tế đa tầng” không chỉ là chiến lược phát triển mà còn là cam kết lâu dài trong việc thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo Nghị quyết 72.