Gia Lai sẽ xây dựng ‘ngân hàng’ cán bộ không chuyên trách cấp xã

TPO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho hay, hiện tại cán bộ công chức cấp xã rất thiếu, tỉnh sẽ xây dựng “ngân hàng” cán bộ không chuyên trách cấp xã đối với những người đáp ứng tiêu chuẩn công chức cấp xã.

Ngày 7/5, tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội khóa XVI sau kỳ họp thứ nhất, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến một số xã, phường của tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (người đứng) cùng các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trương Định

Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban xây dựng Đảng xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai, cho biết: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc của cấp xã tăng lên rất nhiều.

Theo bà Thủy, trong 99 nhiệm vụ cấp huyện thì có hơn 90 nhiệm vụ chuyển về cho cấp xã. Tuy nhiên, biên chế được giao cho cấp xã hiện nay rất mỏng, đơn cử như Phòng Văn hóa - xã hội và Phòng Kinh tế của xã Tuy Phước Bắc.

Khối lượng công việc nhiều cũng tạo ra những áp lực. Bà Thủy kiến nghị Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương xem xét tăng thêm biên chế so với khung quy trước đây để đảm bảo thực hiện được khối lượng công việc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tuy Phước nêu ý kiến kiến nghị. Ảnh: Trương Định

Cũng tại hội nghị, cử tri nêu băn khoăn liên quan đến đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi lực lượng này sẽ kết thúc hoạt động từ ngày 31/5 tới. Cử tri đề nghị Trung ương, tỉnh sớm có hướng dẫn cụ thể về việc bố trí người hoạt động không chuyên trách để địa phương rà soát, phổ biến và định hướng bố trí các vị trí phù hợp.

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề kể trên. Ông Giang yêu cầu tất cả các địa phương rà soát lại, với quan điểm chỉ đạo chung là những người có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc thì tiếp tục bố trí làm công chức cấp xã, trong điều kiện hiện nay khi Bộ Nội vụ chưa có hướng dẫn cụ thể.

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri. Ảnh: Trương Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho hay, hiện cán bộ công chức cấp xã rất thiếu, tỉnh sẽ xây dựng “ngân hàng” cán bộ không chuyên trách cấp xã đối với những người đáp ứng tiêu chuẩn công chức cấp xã. Nếu chấp nhận di chuyển giữa các địa phương, những trường hợp này sẽ tiếp tục được bố trí công việc, trừ những người có nguyện vọng nghỉ theo chế độ theo quy định.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Hồng Diên - Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, đa số các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, phường. Những vấn đề kiến nghị cũng được Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang thông tin giải đáp.

Theo ông Diên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương mới, thẩm quyền của cấp xã được tăng cường đáng kể. Vì vậy các địa phương cần chủ động, tập trung xử lý kịp thời các vấn đề người dân phản ánh.

Riêng đối với các nội dung thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, ông Diên đề nghị rà soát, tổng hợp đầy đủ, phân loại cụ thể từng nhóm vấn đề để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được chuyển đến các bộ, ngành liên quan xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử tri.