Iran tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các tàu thương mại qua eo biển Hormuz

TPO - Tổ chức Cảng và Hàng hải Iran khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ các dịch vụ hàng hải, kỹ thuật và y tế để hỗ trợ tàu thương mại di chuyển qua eo biển Hormuz.

Tổ chức Cảng và Hàng hải Iran (PMO) ngày 7/5 cho biết nước này sẵn sàng cung cấp các dịch vụ hàng hải, hỗ trợ kỹ thuật và y tế cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz và các vùng biển lân cận.

Thông báo được PMO phát đi chính thức tới các thuyền trưởng tàu thương mại thông qua mạng lưới thông tin hàng hải và hệ thống VHF. Theo cơ quan này, động thái nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, nâng cao khả năng vận hành trên biển và bảo vệ phúc lợi cho thủy thủ đoàn.

Theo cơ quan hàng hải, các tàu có thể được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, bao gồm tiếp nhiên liệu, cung cấp lương thực, hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc y tế trong quá trình di chuyển qua vùng biển hoặc neo đậu tại Iran nếu cần thiết.

Cơ quan hàng hải Iran nhấn mạnh sáng kiến này thể hiện trách nhiệm chủ quyền của Tehran, đồng thời hướng tới việc tăng cường an toàn và hiệu quả lưu thông trên một trong những tuyến đường thủy chiến lược quan trọng nhất thế giới.

Theo thông báo, nội dung hướng dẫn sẽ được phát sóng ba lần mỗi ngày, trong ba ngày liên tiếp qua mạng lưới thông tin hàng hải và hệ thống VHF khu vực.

PMO cũng yêu cầu các thuyền trưởng liên hệ với các trung tâm Dịch vụ Điều khiển Giao thông Hàng hải (VTS) tại các cảng gần nhất của Iran hoặc thông qua đại diện địa phương trên kênh VHF 16 để nhận hỗ trợ hoặc thông báo nhu cầu cụ thể.

Trước đó, Trung tâm Chỉ huy Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đăng trên mạng xã hội X lời cảm ơn tới các thuyền trưởng và chủ tàu tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman vì đã tuân thủ các quy định của Iran tại eo biển Hormuz.

IRGC khẳng định các đã bị vô hiệu hóa và các quy trình mới đã được thiết lập nhằm bảo đảm hoạt động lưu thông an toàn, ổn định qua eo biển Hormuz.

"Các mối đe dọa từ phía đối thủ đã bị vô hiệu hóa và các quy trình mới được thiết lập, việc đi lại an toàn và ổn định qua eo biển Hormuz sẽ được đảm bảo", Hải quân IRGC nhấn mạnh.

Iran tuyên bố giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz từ cuối tháng 2, sau khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát. Tehran đã áp đặt các hạn chế đối với tàu thuyền liên quân đến Mỹ và đồng minh đi qua tuyến hàng hải này.

Ngày 8/4, một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần do Pakistan làm trung gian giữa Iran và Mỹ có hiệu lực nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán, trong đó có mục tiêu mở lại hoạt động hàng hải bình thường tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, căng thẳng tiếp tục gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh phong tỏa các cảng của Iran chỉ một ngày sau khi thỏa thuận có hiệu lực. Tehran coi đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tiếp tục duy trì các hạn chế tại eo biển Hormuz.