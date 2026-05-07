Phiên tòa xét xử đạo diễn Lê Minh cưỡng đoạt tài sản

Tân Châu

TPO - Dù đã được tòa án phân xử thắng kiện trong vụ tranh chấp nhưng thay vì kiên nhẫn chờ thi hành án, nam đạo diễn hàng loạt phim như "Dốc sương mù", "Vực thẳm vô hình", "Bí mật chôn vùi"… lại rủ tài xế mang "bom bẩn" đi khủng bố tinh thần con nợ để rồi vướng vào vòng lao lý.

Chiều 7/5, theo kế hoạch, TAND khu vực 4 TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Lê Minh (50 tuổi) và Trần Quốc Thắng (45 tuổi, tài xế) về tội Cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa và được HĐXX chấp thuận. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

lm-1.png
Đạo diễn Lê Minh trước khi bị khởi tố.

Bị cáo Nguyễn Lê Minh (đạo diễn Lê Minh) là đạo diễn những bộ phim như Dốc sương mù, Bí mật chôn vùi, Vực thẳm vô hình…

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát và kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT công an TPHCM, Nguyễn Lê Minh là đạo diễn, tay máy quảng cáo có trình độ đại học nhưng lại chọn cách hành xử kiểu “giang hồ” để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc.

Hồ sơ vụ án thể hiện mối quan hệ giữa Lê Minh và bà Phạm Thị Quỳnh C. (kinh doanh rượu ngoại) vốn thân thiết từ năm 2016. Minh từng là “ân nhân”, nhiều lần cho bà C. mượn tiền không lãi suất để mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, sau dịch COVID-19, Nguyễn Lê Minh gặp khó khăn về kinh tế và muốn đòi lại số tiền nợ (thống nhất là 800 triệu đồng) và bà C. bắt đầu né tránh.

Đỉnh điểm của vụ việc là Nguyễn Lê Minh khởi kiện ra tòa. Tòa án tuyên buộc bà C. phải trả cho Minh 730 triệu đồng. Tuy nhiên, do quá trình thi hành án kéo dài, bà C. liên tục khất nợ, chỉ hứa trả mỗi tháng 10-15 triệu đồng nhưng không thực hiện nên Minh đã mất kiên nhẫn.

Chiều 4/9/2024, Nguyễn Lê Minh chuẩn bị sơn đỏ và mắm tép cho vào túi nilon. Sau đó, Minh nhắn tin cho tài xế của mình là Trần Quốc Thắng chở đến nhà bà C, trên đường Nguyễn Hiển Lê (phường 13, quận Tân Bình cũ).

Tại đây, cả hai đã ném thẳng túi chất bẩn vào nhà con nợ rồi phóng xe bỏ chạy. Dù không có lời đe dọa trực tiếp bằng văn bản hay tin nhắn trước đó nhưng cơ quan điều tra xác định hành vi ném chất bẩn vào nhà nhằm gây áp lực tinh thần, buộc nạn nhân phải trả số tiền 730 triệu đồng của Minh và Thắng có dấu hiệu của tội Cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Lê Minh thừa nhận hành vi và cho biết trong bối cảnh kinh tế kiệt quệ, cộng với việc bị bà C. không trả tiền, dù đã có phán quyết của tòa nên nam đạo diễn này đã nảy sinh ý định tạt chất bẩn để dằn mặt.

Dù nạn nhân là bà C. có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị can và không yêu cầu bồi thường dân sự nhưng hành vi của Minh và Thắng được nhận định là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng tại địa phương nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Từ một chủ nợ có lý, có tình và có cả bản án của tòa án trong tay, chỉ vì một phút thiếu kiềm chế, nam đạo diễn đã tự khép lại cánh cửa tự do của chính mình.

Tân Châu
