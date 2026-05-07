Người lính

Israel nối lại các cuộc tấn công Li-băng, tuyên bố hạ chỉ huy Hezbollah

Quỳnh Như

TPO - Israel ngày 7/5 tuyên bố đã hạ một chỉ huy của lực lượng Radwan thuộc Hezbollah trong cuộc không kích nhằm vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, động thái làm dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Li-băng có nguy cơ đổ vỡ.

Quân đội Israel ngày 7/5 cho biết đã hạ một chỉ huy thuộc lực lượng Radwan - đơn vị tinh nhuệ của Hezbollah, trong cuộc không kích nhằm vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut trước đó một ngày. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Israel vào Beirut kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Li-băng được ký kết hồi tháng trước.

Trong tuyên bố chung đưa ra hôm 6/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz xác nhận vụ không kích nhằm vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut. Tuy nhiên, Hezbollah hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này.

Cuộc tấn công được cho là đã làm gia tăng sức ép đối với thỏa thuận ngừng bắn vốn giúp chấm dứt các đợt không kích của Israel nhằm vào thủ đô Li-băng trong thời gian qua. Mặc dù có thỏa thuận ngừng bắn, quân đội Israel vẫn duy trì hiện diện tại một số khu vực phía nam sông Litani và tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại miền nam Li-băng.

libawng.jpg
Khói bốc lên từ miền nam Li-băng sau cuộc không kích của Israel.

Trước đó, vào thứ Tư, Israel đã kêu gọi người dân sơ tán khỏi một số ngôi làng nằm phía bắc sông Litani, động thái được cho là dấu hiệu cho thấy Tel Aviv có thể mở rộng phạm vi hoạt động quân sự.

Về phần mình, Hezbollah - lực lượng được Iran hậu thuẫn đã đáp trả bằng các vụ nổ súng và triển khai máy bay không người lái vào vị trí của quân đội Israel.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Li-băng cũng được xem là một phần quan trọng trong các nỗ lực rộng hơn nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực, đặc biệt liên quan đến cuộc chiến giữa Iran và Israel. Theo giới quan sát, việc Israel ngừng các cuộc tấn công vào Li-băng là một trong những yêu cầu chính của Tehran trong các cuộc đàm phán với Washington.

Các cuộc đàm phán giữa Israel và Li-băng hiện vẫn tiếp tục, song chủ yếu diễn ra ở cấp đại sứ.

Thủ tướng Li-băng Nawaf Salam hôm thứ Tư cho biết còn quá sớm để nói về bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào giữa Li-băng và Israel. Theo hãng thông tấn quốc gia NNA, ông Salam nhấn mạnh việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn sẽ là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ vòng đàm phán mới nào giữa đại diện chính phủ Li-băng và Israel tại Washington.

Tháng trước, Mỹ đã tổ chức hai cuộc gặp giữa đại sứ Israel và đại sứ Li-băng tại Washington, song Hezbollah đã phản đối mạnh mẽ các cuộc tiếp xúc này.

Ngày 23/4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa Li-băng và Israel thêm ba tuần, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình trong năm nay.

Quỳnh Như
Reuters
#Israel #Hezbollah #Li-băng #Beirut #ngừng bắn #quân sự #Iran #tấn công #chỉ huy cấp cao

