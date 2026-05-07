Thế giới

Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc bị tuyên án tử hình treo vì tham nhũng

Minh Hạnh

TPO - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa và Lý Thượng Phúc đều bị kết án tử hình treo vì tội tham nhũng, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin ngày 7/5.

Ông Lý Thượng Phúc (trái) và ông Ngụy Phượng Hòa lúc đương chức. (Ảnh: Caixin Global).

Cụ thể, tòa án quân sự đã kết luận, ông Ngụy phạm tội nhận hối lộ. Còn ông Lý bị kết tội nhận và đưa hối lộ. Bài báo của Tân Hoa Xã không nêu rõ số tiền hối lộ liên quan đến các vụ án này.

Ông Ngụy và ông Lý đều từng là thành viên Quân ủy Trung ương. Ngoài việc bị kết án tử hình treo, hai cựu bộ trưởng cũng bị tước bỏ quyền chính trị suốt đời, đồng thời tất cả tài sản cá nhân sẽ bị tịch thu.

Các báo cáo trước đây của Tân Hoa Xã cho biết, ông Lý bị nghi ngờ nhận "số tiền hối lộ khổng lồ”, đồng thời hối lộ người khác. Một cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng ông "không hoàn thành trách nhiệm chính trị", "tìm kiếm lợi ích cá nhân cho bản thân và người khác".

Trong khi đó, một cuộc điều tra nhằm vào ông Ngụy hồi năm 2023 đã phát hiện ra rằng, ông từng nhận "một lượng lớn tiền và vật phẩm có giá trị" dưới dạng hối lộ, và "giúp đỡ người khác tư lợi bất chính trong việc sắp xếp nhân sự". Tân Hoa Xã cho biết, hành động của ông "có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, gây ra tác động tiêu cực lớn và thiệt hại to lớn".

Án tử hình treo ở Trung Quốc thường được giảm xuống thành tù chung thân nếu người bị kết án không phạm thêm tội trong thời gian ân xá.

Sau khi được giảm án, họ sẽ phải thụ án tù chung thân mà không được giảm án hoặc ân xá thêm, theo Tân Hoa Xã.

Reuters, Tân Hoa Xã
#Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc #Ngụy Phương Hòa #Lý Thượng Phúc #tử hình #tham nhũng

