Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông tại sàn chứng khoán top 5 thế giới ở Mumbai

TPO - Sáng 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại sàn Giao dịch Chứng khoán quốc gia Ấn Độ (NSE) ở TP Mumbai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại NSE. Ảnh: TTXVN

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ.

NSE là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ 5 thế giới tính theo tổng vốn hóa thị trường, vượt mức 5,3 nghìn tỷ USD năm 2025.

NSE ra đời năm 1992, được cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Ấn Độ công nhận là sở giao dịch chứng khoán từ năm 1993 và bắt đầu vận hành từ năm 1994.

NSE là sàn đầu tiên tại Ấn Độ triển khai giao dịch điện tử hoàn toàn, thay thế hình thức “hò hét trên sàn” truyền thống. Điều này giúp hiện đại hóa mạnh mẽ thị trường tài chính Ấn Độ.

Chỉ số nổi tiếng nhất của NSE là NIFTY 50, gồm 50 công ty lớn nhất và thanh khoản cao nhất Ấn Độ, tương tự vai trò của S&P 500 ở Mỹ.

Có khoảng 2.700 công ty niêm yết trên NSE tính đến năm 2025.

NSE hiện thống trị thị trường phái sinh Ấn Độ, đặc biệt là giao dịch quyền chọn và hợp đồng tương lai. Một số phân tích cho biết sàn này nắm hơn 90% thị phần ở nhiều phân khúc.

Hệ thống giao dịch của NSE có tên là NEAT (National Exchange for Automated Trading), cho phép nhà đầu tư trên khắp Ấn Độ giao dịch trực tuyến theo thời gian thực.

NSE được xem là biểu tượng cho quá trình tự do hóa và hiện đại hóa nền kinh tế Ấn Độ sau cải cách đầu thập niên 1990, gắn với nỗ lực tăng tính minh bạch thị trường.

Hiện nay, NSE đang được chú ý vì kế hoạch IPO - niêm yết cổ phiếu của chính mình.