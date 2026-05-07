Dám làm vì dân

HOÀI VĂN

TP - Không chờ đợi, không né tránh, phường Hương Trà (TP. Đà Nẵng) chọn cách đi thẳng vào việc khó, làm đến nơi đến chốn vì lợi ích của người dân. Từ hiến đất mở đường đến cấp “sổ đỏ” trong 24 ngày, những kết quả cụ thể đang định hình một nhiệm kỳ hành động: dám nghĩ, dám làm, lấy dân làm trung tâm để tạo đột phá từ cơ sở.

Gỡ “nút thắt” lòng dân

Những ngày cuối tháng 4, tuyến đường Trần Can (tổ dân phố Hương Trà Tây) rợp sắc cờ Tổ quốc. Con đường mới rộng mở, khang trang không chỉ thay đổi diện mạo đô thị mà còn trở thành biểu tượng sinh động của sự đồng thuận.

Dự án sửa chữa kênh tưới Hương Trà kết hợp mở rộng tuyến Trần Can được xác định là công trình trọng điểm nhưng cũng đầy thách thức khi liên quan đến hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng. Ngay khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, lãnh đạo phường xác định rõ tinh thần “vào việc ngay”.

1-bi-thu-phuong-huong-tra-pham-hoang-duc-giua-tro-chuyen-cung-nguoi-dan.jpg
Bí thư phường Hương Trà Phạm Hoàng Đức (giữa) trò chuyện cùng người dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng đường Trần Can

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với cách làm quyết liệt: cán bộ “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đối thoại trực tiếp để người dân hiểu, đồng thuận.

Kết quả, giai đoạn 1 của dự án (dài khoảng 800m) có 55 hộ dân và 1 đình làng bị ảnh hưởng đã tự nguyện hiến gần 8.500m2 đất. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2024, vượt tiến độ đề ra.

Giai đoạn 2 tiếp tục nối dài thêm khoảng 530m, với 33 hộ dân tham gia hiến đất, tổng diện tích gần 8.500m2.

2-chu-tich-ubnd-phuong-huong-tra-tran-trung-hau-trao-so-do-cho-nguoi-dan.jpg
Chủ tịch UBND phường Hương Trà Trần Trung Hậu trao sổ đỏ cho người dân

Với 4 hộ dân cuối cùng chưa đồng thuận đích thân Bí thư Đảng ủy phường Phạm Hoàng Đức đến tận nhà lắng nghe, tháo gỡ từng khúc mắc. Sau những cuộc trao đổi thẳng thắn, các hộ đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Không chỉ tạo đột phá trong hạ tầng, Hương Trà còn ghi dấu ấn trong cải cách hành chính - lĩnh vực từng là “điểm nghẽn” kéo dài.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường trở thành một trong những địa phương đầu tiên tại Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy trình mới chỉ sau 24 ngày.

Kết quả này đạt được trong bối cảnh bộ máy mới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhưng thay vì chờ đợi, địa phương đã chủ động tạm ứng kinh phí mua sắm thiết bị, tự hoàn thiện hệ thống dữ liệu, chạy đua với thời gian để phục vụ người dân.

“Chúng tôi chọn việc khó nhất nhưng thiết thực nhất với người dân. Đó là điều bà con mong mỏi nhất, nên phải làm trước”, Bí thư Đảng ủy phường Phạm Hoàng Đức nhấn mạnh.

Ðổi mới tư duy, lấy dân làm trung tâm hành động

Lãnh đạo phường Hương Trà khẳng định, một tư duy mới được hình thành: không chờ đủ điều kiện mới làm, mà vừa làm vừa hoàn thiện; việc gì có lợi cho dân thì quyết tâm làm bằng được.

Trên nền tảng đó, Hương Trà đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Phường chủ động xây dựng đề án chuyển đổi số trình thành phố, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hóa thủ tục, phục vụ người dân tốt hơn.

Nghị quyết Đảng bộ phường Hương Trà xác định rõ các mục tiêu: 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng; tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt từ 98% trở lên; thu nhập bình quân đầu người tăng trên 7,5%/năm; đến năm 2030 không còn hộ nghèo. Đặc biệt, phường hướng tới trở thành địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số, xây dựng “phường bình yên, hạnh phúc”.

Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng những cam kết mạnh mẽ về kỷ luật công vụ. “Dứt khoát không để xảy ra phiền hà, nhũng nhiễu. Nếu có, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không làm được thì xin nghỉ”, Bí thư Đảng ủy phường khẳng định.

Các cuộc tiếp xúc cử tri cũng được đổi mới theo hướng thực chất, giải quyết đến cùng vấn đề với phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm.

Lãnh đạo phường Hương Trà khẳng định, với động lực lớn nhất là sự đồng lòng trong toàn bộ hệ thống chính trị, sức mạnh lớn từ sự đồng thuận của nhân dân. Khi cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới tư duy và thực sự vì dân, thì niềm tin sẽ được củng cố - đó chính là nền tảng vững chắc cho những bước phát triển dài lâu.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Phường Hương Trà xác định lấy người dân làm trung tâm trong mọi hành động. Sau gần một năm vận hành, hình ảnh một chính quyền gần dân, vì dân đang dần được định vị rõ nét. “Người dân hài lòng, đó cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất trong công việc của chúng tôi”, lãnh đạo phường chia sẻ.

#Phát triển hạ tầng và đô thị hóa #Cải cách hành chính và thủ tục cấp đất #Chính quyền lấy dân làm trung tâm #Đổi mới tư duy quản lý #Chuyển đổi số và quản lý hiện đại #Tăng cường đối thoại và đồng thuận dân cư #Thực hiện dự án trọng điểm đúng tiến độ #Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân #Xây dựng chính quyền gần dân #hạnh phúc

