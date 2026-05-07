Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), tỉnh Điện Biên khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ XII với sự tham gia của hơn 12.000 người. Cùng dịp này, tỉnh Điện Biên cũng tổ chức dâng hương tại các khu di tích và đẩy mạnh các hoạt động du lịch gắn với giá trị lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sáng 7/5, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ XII năm 2026 diễn ra trang trọng với sự tham gia của hơn 12.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, người dân cùng huấn luyện viên, vận động viên các đoàn. Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ XII tổ chức thi đấu 20 môn với 143 nội dung, tương ứng 143 bộ huy chương.

Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên thực hiện nghi thức đốt đuốc truyền thống Đại hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú nhấn mạnh, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ XII là ngày hội thể thao lớn của toàn dân. Đại hội năm nay được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong không khí hào hùng của những ngày tháng 5 lịch sử.

Đại hội nhằm đánh giá kết quả phát triển phong trào thể dục thể thao giai đoạn 2022 - 2026, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao thể lực, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc và tuyển chọn lực lượng vận động viên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú khẳng định, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” tiếp tục được khơi dậy trong thời bình như một “mệnh lệnh phát triển”, tạo động lực mới cho người dân địa phương. Đây cũng là thông điệp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức gửi tới các vận động viên, mong muốn các đoàn thi đấu hết mình, chinh phục thành tích cao và lập nhiều kỷ lục mới.

﻿ ﻿ Các đoàn tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tối cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Trước đó, trong chuyến công tác tại Điện Biên, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác Trung ương đã dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại phường Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cùng với các hoạt động thể thao, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Điện Biên - Điểm đến hấp dẫn cho đầu tư” trong hai ngày 10-11/5. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 1.200 đại biểu trong và ngoài nước.

Cũng trong dịp này, tỉnh Điện Biên khởi công 2 dự án trọng điểm gồm: Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng và Pù Nhi; Dự án khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc tại phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa.

Các điểm du lịch, di tích lịch sử tại Điện Biên ghi nhận thu hút lượng lớn du khách dịp nghỉ lễ. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 25/4 đến 3/5, địa phương đón hơn 75.000 lượt khách, tăng khoảng 1,25 lần so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 14.500 lượt khách lưu trú, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 122 tỷ đồng.

Các điểm thuộc quần thể di tích Chiến thắng Điện Biên Phủ như đồi A1, hầm Đờ-cát, cầu Mường Thanh và Sở Chỉ huy Chiến dịch tại Mường Phăng tiếp tục thu hút đông đảo du khách tham quan.

Các khu du lịch di tích lịch sử tại Điện Biên thu hút đông đảo du khách.

Lãnh đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên khẳng định, việc phát triển các sản phẩm du lịch gắn với lịch sử không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm mà còn góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Lượng khách tăng cao dịp lễ cho thấy sức hút của du lịch lịch sử tại Điện Biên, đồng thời phản ánh hiệu quả trong công tác tổ chức, quảng bá của địa phương.

