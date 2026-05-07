Phát hiện 2 thi thể nam, nữ nổi trên sông Thạch Hãn

Hoàng Nam

TPO - Sáng 7/5, người dân tại các xã Triệu Bình và Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) phát hiện 2 thi thể nổi trên sông Thạch Hãn. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp xác minh nguyên nhân vụ việc và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân xã Triệu Bình phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông Thạch Hãn đoạn chảy qua địa bàn nên trình báo cơ quan chức năng.

Người dân hiếu kỳ xem lực lượng chức năng trục vớt thi thể đưa vào bờ.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là ông P.H. (SN 1968), trú tại thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Bình. Trước đó, từ chiều 6/5, ông H. rời khỏi nhà và mất liên lạc. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Cũng trong sáng 7/5, người dân xã Triệu Phong tiếp tục phát hiện một thi thể phụ nữ trôi trên sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn Hậu Kiên. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân nữ khoảng từ 45 đến 50 tuổi, chưa rõ danh tính.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng các địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức đưa các thi thể lên bờ để phục vụ công tác điều tra, đồng thời bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

#sông Thạch Hãn #thi thể #Triệu Bình #Triệu Phong #xác minh #phụ nữ #Quảng Trị

