[Clip] Thêm một vụ bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận ở TPHCM

TPO - Mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại hình ảnh người đàn ông được xác định là cha dượng bất ngờ lao tới, liên tục đánh vào vùng đầu con riêng của vợ đang nằm trên nệm trong nhà khiến nhiều người phẫn nộ.

Clip cha dượng đánh con riêng của vợ.

Ngày 7/5, Công an phường Dĩ An, TPHCM đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ một thiếu niên bị cha dượng bạo hành gây bức xúc dư luận sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, tối 6/5, một tài khoản mạng xã hội đăng tải đoạn clip kèm nội dung cầu cứu, cho rằng một người đàn ông nhiều lần đánh đập con riêng của vợ tại căn nhà ở khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An.

Trong clip trích xuất từ camera an ninh, người đàn ông bất ngờ lao tới, liên tục đánh vào vùng đầu một thiếu niên đang nằm trên nệm trong nhà khiến nhiều người phẫn nộ.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Dĩ An đã nhanh chóng xác minh, mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Hình ảnh cắt từ clip.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra tại một căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An, TPHCM. Người đàn ông tên là B.T.Q. (34 tuổi, quê Đồng Tháp) được xác định là cha dượng của nạn nhân. Ông Q. đã thừa nhận hành vi đánh đập con riêng của vợ như clip đã lan truyền trên mạng.

Công an đang tiếp tục lấy lời khai, trích xuất thêm dữ liệu camera, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.