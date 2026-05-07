Vì sao trụ sở công sản tại Huế sau nửa năm tiếp nhận phải chuyển giao?

TPO - Sau gần nửa năm được bố trí trụ sở tại số 24 Tố Hữu (phường Vỹ Dạ, TP. Huế), Bảo tàng Lịch sử TP. Huế phải thực hiện thủ tục chuyển giao lại cơ sở này cho đơn vị khác theo kết luận của cấp có thẩm quyền.

Tiếp nhận nhưng chưa kịp vận hành

Theo nguồn tin của phóng viên ngày 7/5, việc điều chuyển khu nhà đất 24 Tố Hữu được triển khai theo Công văn số 5952/UBND-DN (ngày 29/4/2026) của UBND TP. Huế, thực hiện Kết luận số 287-KL/TU (ngày 23/4/2026) của Thành ủy Huế. Theo chỉ đạo này, cơ sở nhà đất 24 Tố Hữu được bố trí làm trụ sở cho UBND thành phố, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Trụ sở số 24 Tố Hữu từng được gắn biển Bảo tàng Lịch sử TP. Huế sau khi tiếp nhận vào cuối năm 2025.

Khu nhà đất nhiều tháng trong tình trạng đóng cửa, chưa triển khai hoạt động trưng bày bảo tàng.

Để thực hiện, Sở Tài chính thành phố đã đề nghị các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ điều chuyển tài sản công theo quy định. Trong đó, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế phải lập văn bản đề nghị xử lý tài sản, danh mục tài sản điều chuyển và các hồ sơ liên quan; Văn phòng UBND thành phố lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận, thuyết minh nhu cầu sử dụng phù hợp tiêu chuẩn, định mức theo quy định. Hồ sơ được yêu cầu hoàn tất trong thời gian ngắn để kịp tham mưu UBND thành phố xử lý theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Huế.

Điều đáng nói, quyết định điều chuyển này được đưa ra chỉ sau vài tháng kể từ khi khu nhà đất 24 Tố Hữu được giao cho Bảo tàng Lịch sử TP. Huế làm cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, không gian bên trong cơ sở 24 Tố Hữu thiếu phù hợp cho chức năng bảo tàng.

Bảo tàng Lịch sử TP. Huế từng tổ chức hội nghị tổng kết năm tại địa chỉ 24 Tố Hữu, sau đó mọi kế hoạch hoạt động tại đây bị tạm dừng.

Trước đó, giữa tháng 12/2025, UBND TP. Huế ban hành quyết định điều chuyển khu nhà đất này từ UBND phường Vỹ Dạ sang Sở Văn hóa và Thể thao để bố trí cho Bảo tàng Lịch sử thành phố quản lý, sử dụng. Đây từng là trụ sở hành chính của TP. Huế (khi còn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế), sau đó là trụ sở UBND quận Thuận Hóa cũ.

Theo phương án ban đầu, khu nhà đất 24 Tố Hữu được phân chia cho Bảo tàng Lịch sử và Thư viện thành phố sử dụng chung nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác tài sản công. Đầu năm 2026, bảo tàng đã gắn biển tại cổng chính, tổ chức hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ tại địa điểm mới, đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm kê, đóng gói, vận chuyển hiện vật từ trụ sở cũ. Tuy nhiên, trong suốt nhiều tháng sau khi tiếp nhận, hoạt động trưng bày tại đây chưa được triển khai, khu nhà đất vẫn trong tình trạng đóng cửa.

Đổi phương án sử dụng

Theo Văn phòng UBND TP. Huế, qua rà soát, cơ sở này không phù hợp với chức năng của một bảo tàng, nhất là về không gian trưng bày, bảo quản hiện vật và tổ chức hoạt động chuyên môn. Đây là nguyên nhân chính khiến thành phố điều chỉnh phương án sử dụng.

Hiện vật của bảo tàng trong quá trình kiểm kê, chưa di chuyển về cơ sở 24 Tố Hữu thì phải dừng lại.

Trụ sở tại 268 Điện Biên Phủ được đánh giá chật hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu lưu trữ, trưng bày.

Việc thay đổi này khiến quá trình di dời của Bảo tàng Lịch sử TP. Huế tiếp tục rơi vào tình trạng dang dở. Trước đó, đơn vị đã từng di dời trụ sở từ di tích Quốc Tử Giám trong Kinh thành Huế về cơ sở 268 Điện Biên Phủ (phường Thuận Hóa) vào năm 2024, nhưng địa điểm này được đánh giá chật hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu lưu trữ và trưng bày hàng nghìn hiện vật.

Trong bối cảnh chưa có trụ sở ổn định, nhiều hoạt động chuyên môn của bảo tàng bị ảnh hưởng. Công tác trưng bày, giới thiệu di sản gặp khó, trong khi việc bảo quản hiện vật cũng chịu áp lực do điều kiện không gian hạn chế.

Phương án sử dụng khu đất 24 Tố Hữu được điều chỉnh để bố trí cho các cơ quan hành chính.

Việc điều chuyển tài sản công được triển khai theo kết luận mới về quản lý, sử dụng tài sản công của thành phố.

Liên quan phương án bố trí mới, từng có định hướng đưa Bảo tàng Lịch sử TP. Huế về khu đất số 3 Hùng Vương, gần các thiết chế văn hóa ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, phương án này đến nay vẫn chưa thể triển khai do vướng thủ tục bàn giao quỹ đất.

Theo đại diện Văn phòng UBND TP. Huế, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, thống nhất phương án bố trí trụ sở phù hợp cho Bảo tàng Lịch sử, báo cáo Thường vụ Thành ủy trước khi quyết định chính thức.

Thực tế cho thấy, việc liên tục thay đổi địa điểm trong thời gian ngắn gây ảnh hưởng đến tính ổn định của một thiết chế văn hóa quan trọng như Bảo tàng Lịch sử thành phố. Trong khi đó, yêu cầu về một không gian trưng bày, bảo tồn xứng tầm các giá trị di sản Huế mà bảo tàng đang lưu giữ vẫn là bài toán cần sớm có lời giải.