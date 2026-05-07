Chủ tịch Cà Mau phê bình một số cơ quan trong vụ cá chết do nhiễm mặn thi công sân bay

Tân Lộc

TPO - Dù người dân phản ánh tình trạng cá chết từ tháng 1/2026 nhưng tiến độ giải quyết chậm, chưa khắc phục được những ảnh hưởng môi trường đang gây ra do thi công sân bay Cà Mau.

Liên quan vụ cá chết hàng loạt tại xã Tân Thành nghi do nhiễm nước mặn tràn ra từ quá trình thi công mở rộng, nâng cấp sân bay Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo các đơn vị xử lý dứt điểm. Theo đó, người dân phản ánh tình hình cá chết từ tháng 1/2026, nhưng tiến độ giải quyết chậm, chưa khắc phục được những ảnh hưởng môi trường đang gây ra.

3813189314735561507.jpg
Cá bống tượng của người dân chết rải rác trong ao nuôi.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Tân Thành và đơn vị có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, phường Tân Thành được giao có biện pháp, kế hoạch thời gian thực hiện khắc phục môi trường sản xuất bị ảnh hưởng do hoạt động thi công sân bay.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV (chủ đầu tư) được đề nghị chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tổ chức xác định mức độ, xem xét hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng. Chấn chỉnh ngay các biện pháp thi công, thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án.

Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin, UBND phường Tân Thành xác định có 92 hộ dân bị ảnh hưởng, diện tích hơn 85ha. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do thi công (bơm cát) công trình mở rộng Cảng hàng không Cà Mau nguồn nước bị nhiễm mặn, làm ảnh hưởng đến sản xuất lúa, hoa màu và nuôi cá.

Sau đó, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau đã có kết quả phân tích nước mặt khu vực dự án sân bay. Theo đó, cả 5 mẫu nước được lấy đều bị ô nhiễm ở mức trung bình đến rất xấu. Đáng chú ý, độ mặn đo được tại các điểm lấy mẫu dao động từ 9,84‰ - 14,36‰, vượt ngưỡng phù hợp cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt và canh tác lúa.

