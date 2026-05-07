Chủ tịch Đà Nẵng: 12 giờ đêm gọi chủ tịch phường không nghe máy, sáng mai gọi lại cũng không nghe!

TPO - Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu cán bộ không tắt máy điện thoại vào ban đêm, để người dân có thể liên hệ phản ánh.

Tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp tại Đà Nẵng ngày 7/5, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ có người dân lúc 12h đêm gọi cho ông phản ánh nhà thầu thi công làm vỡ ống nước gây ngập.

“Tôi gọi điện chủ tịch phường không nghe máy, sáng hôm sau gọi lại cũng không nghe...”, ông Nguyễn Mạnh Hùng kể.

Chủ tịch thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh cán bộ phải có trách nhiệm với người dân. Ảnh: Thanh Hiền.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sau đó gọi cho lãnh đạo sở, đơn vị cấp nước để xử lý kịp thời cho người dân trong đêm và được bà con cám ơn.

“Tôi đề nghị giám đốc các sở, ngành, lãnh đạo các xã, phường… vào ban đêm phải bật điện thoại, không tắt máy; dân gọi không nghe máy người ta không biết gọi ai. Phải có trách nhiệm với người dân”, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu.

Theo UBND thành phố, quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn gặp khó khăn do phạm vi rộng, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành. Việc chuyển giao thêm nhiệm vụ về cấp xã làm tăng khối lượng, tính chất phức tạp công việc, trong khi cơ sở vật chất và hạ tầng CNTT một số nơi chưa đáp ứng.

Bên cạnh đó, chính sách đối với cán bộ cấp xã chưa đầy đủ; còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ, thiếu nhân lực chuyên môn sâu, chất lượng đội ngũ chưa đồng đều…

Nguyên nhân chủ yếu do khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, pháp luật chưa đồng bộ, một số cơ chế chưa có tiền lệ. Đồng thời một số nơi chưa chủ động, quyết liệt, năng lực và trách nhiệm của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trong thực hiện nhiệm vụ.

Để khắc phục, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, nâng cao tính chủ động của từng cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo; không để phát sinh điểm nóng.

Đặc biệt đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát, thực chất, hiệu quả. Đội ngũ lãnh đạo cấp xã phải nắm chắc tình hình, chủ động trong xử lý công việc; phát huy vai trò gần dân, sát dân, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân.