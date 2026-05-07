Cung Thiếu nhi Hà Nội có tân Phó Giám đốc

TPO - Cung Thiếu nhi Hà Nội vừa công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc, góp phần kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cung Thiếu nhi Hà Nội vừa tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Theo Quyết định số 343/QĐ-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, chị Nguyễn Thị Thu – Trưởng phòng Tài vụ kiêm Kế toán trưởng Cung Thiếu nhi Hà Nội làm Phó Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Anh Nguyễn Tiến Hưng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng chị Nguyễn Thị Thu.

﻿Ảnh: TĐHN

Tại hội nghị, anh Nguyễn Tiến Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội đã trao Quyết định bổ nhiệm và chúc mừng chị Nguyễn Thị Thu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, chị Nguyễn Thị Thu bày tỏ niềm vinh dự trước sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Chị Nguyễn Thị Thu phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TĐHN

Việc bổ nhiệm chị Nguyễn Thị Thu giữ chức vụ Phó Giám đốc góp phần kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Cung Thiếu nhi Hà Nội trong giai đoạn mới. Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội hiện gồm: anh Dương Minh Đức – Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội.