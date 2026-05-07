Nữ sinh Trà Vinh nhận 'cú đúp' danh hiệu cao quý của Hội Sinh viên Việt Nam

TPO - Sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Trà Vinh còn năng động trong các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên. Năm qua, nữ sinh cùng lúc đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương.

Thủ lĩnh Đoàn - Hội đa tài

Sinh ra và lớn lên tại xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long, trong gia đình có truyền thống hiếu học, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hiện là sinh viên ngành Thương mại điện tử, Đại học Trà Vinh (TVU). Ngay khi vào cánh cổng đại học, cô đã xác định tâm thế không chỉ học trên giảng đường, còn phải rèn luyện từ thực tiễn.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đạt “Sinh viên 5 tốt” và “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương Đoàn năm 2025.

Năm học 2024 – 2025, Như Quỳnh đạt kết quả học tập loại giỏi, điểm rèn luyện tuyệt đối, chứng chỉ tiếng Anh, cô còn tích cực tham gia các hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế, hướng nghiệp. Nữ sinh còn là một cán bộ Đoàn - Hội năng nổ, đảm đương cùng lúc nhiều vai trò, như Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Phó Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu Khoa học.

Như Quỳnh cũng có thành tích đáng nể trong lĩnh vực khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, có các bài báo khoa học được đăng tải. Song song đó, cô còn đặt mục tiêu rèn luyện bản thân một cách toàn diện hơn, hướng tới danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu trong năm 2026; đồng hành và hỗ trợ sinh viên trong việc phát triển năng lực bản thân.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Mỗi trải nghiệm là 1 lần học để trưởng thành

Như Quỳnh cho rằng, 4 năm đại học rất ngắn, nên có cơ hội sẽ luôn nắm lấy để thử, để làm, để không bỏ lỡ quãng thời gian tươi đẹp này. Quỳnh luôn tự chủ động học tập để mở rộng kiến thức, năng lực sống. Đối với cô, mỗi trải nghiệm đều là một lần học để trưởng thành hơn.

"Thành tích là sự ghi nhận cả quá trình cố gắng bền bỉ, không chỉ trong học tập mà còn trong phong trào. Mỗi trải nghiệm với em đều là một lần học, giúp mình trưởng thành hơn và làm việc hiệu quả hơn", Quỳnh nói.

Nói về điểm mạnh của mình, Như Quỳnh nhìn nhận, mình có tinh thần tự học, làm được nhiều việc cùng lúc và không ngại thử những điều mới.

Chị Phạm Lê Phương Thảo - Bí thư Đoàn Đại học Trà Vinh nhận xét, Như Quỳnh là tấm gương sáng về tinh thần tự học, có khả năng làm nhiều việc cùng lúc. Đặc biệt, bạn rất nhiệt huyết với các hoạt động đoàn, hội, phong trào thanh niên, như hoạt động tình nguyện hè.

Như Quỳnh (phải) tham gia hoạt động cộng đồng.

Sinh viên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn đạt nhiều thành tích nổi bật liên quan tới khởi nghiệp, như: Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong phong trào thanh niên khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2024; Giải Nhì cuộc thi Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2024; Giấy khen thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn – Hội và phong trào học sinh, sinh viên năm học 2024 – 2025; Giải Ba cuộc thi Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực ĐBSCL năm 2024...

