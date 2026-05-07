Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Tuyên Quang

Phú Nguyễn

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025–2030.

Sáng 7/5, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025–2030.

tqo.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh trao Quyết định của Ban Bí thư cho Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương. Ảnh Báo Tuyên Quang.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đề nghị trên cương vị mới, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương cần tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; tham mưu kịp thời cho tỉnh về các giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương bày tỏ sự trân trọng cảm ơn đối với sự tin tưởng của Trung ương Đảng và Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của "Bộ đội Cụ Hồ"; tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ và cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Phú Nguyễn
#Tuyên Quang #Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương #Hầu A Lềnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe