Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Tuyên Quang

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025–2030.

Sáng 7/5, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025–2030.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh trao Quyết định của Ban Bí thư cho Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương. Ảnh Báo Tuyên Quang.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đề nghị trên cương vị mới, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương cần tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; tham mưu kịp thời cho tỉnh về các giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương bày tỏ sự trân trọng cảm ơn đối với sự tin tưởng của Trung ương Đảng và Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của "Bộ đội Cụ Hồ"; tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ và cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương.

