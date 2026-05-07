Tê tê quý hiếm nặng 5,4kg bò vào nhà người dân trong đêm

TPO - Một cá thể tê tê nặng khoảng 5,4kg bò vào nhà dân ở xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng. Chủ nhà sau đó đã giao nộp cá thể này cho cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 7/5, Công an xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận một cá thể tê tê do người dân tự nguyện giao nộp để bàn giao cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Tê tê quý hiếm đi lạc vào nhà dân ở xã Tuyên Quang.

Trước đó, đêm 3/5, ông H.T.Q. (trú xã Tuyên Quang) phát hiện một cá thể tê tê bò vào nhà. Ngay sau đó, ông Q. đã chủ động trình báo và tự nguyện giao nộp cá thể này cho Công an xã.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị chức năng lập biên bản, tiếp nhận cá thể tê tê nặng khoảng 5,4kg, còn sống và đảm bảo an toàn.

Hiện các đơn vị liên quan đang hoàn tất thủ tục theo quy định để thả cá thể tê tê về môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.