Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tê tê quý hiếm nặng 5,4kg bò vào nhà người dân trong đêm

Thái Lâm

TPO - Một cá thể tê tê nặng khoảng 5,4kg bò vào nhà dân ở xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng. Chủ nhà sau đó đã giao nộp cá thể này cho cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 7/5, Công an xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận một cá thể tê tê do người dân tự nguyện giao nộp để bàn giao cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên.

40-6199.png
Tê tê quý hiếm đi lạc vào nhà dân ở xã Tuyên Quang.

Trước đó, đêm 3/5, ông H.T.Q. (trú xã Tuyên Quang) phát hiện một cá thể tê tê bò vào nhà. Ngay sau đó, ông Q. đã chủ động trình báo và tự nguyện giao nộp cá thể này cho Công an xã.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị chức năng lập biên bản, tiếp nhận cá thể tê tê nặng khoảng 5,4kg, còn sống và đảm bảo an toàn.

Hiện các đơn vị liên quan đang hoàn tất thủ tục theo quy định để thả cá thể tê tê về môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo Sách đỏ Việt Nam, tê tê thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế, loài này được xếp ở mức cực kỳ nguy cấp.

Thái Lâm
#tê tê #động vật quý hiếm #Lâm Đồng #bảo tồn #giao nộp #xã Tuyên Quang

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe