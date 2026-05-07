Bí thư Hà Nội: Không để tình trạng 'giữ đất, giữ dự án' kéo dài, gây lãng phí

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu ấn định mốc thời gian xử lý cụ thể cho từng dự án, công khai danh mục và tiến độ thực hiện, gắn trách nhiệm trực tiếp của từng sở, ngành, địa phương và người đứng đầu. Kiên quyết xử lý các trường hợp chây ì, vi phạm, không để tình trạng “giữ đất, giữ dự án” kéo dài, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Nguy cơ lãng phí vẫn hiện hữu

Sáng 7/5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2026.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, quý I và 4 tháng đầu năm 2026, thành phố đã nỗ lực rất lớn và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn những tồn tại mang tính điểm nghẽn đã được nhận diện, như: Tăng trưởng chưa bền vững và chưa đạt mục tiêu đặt ra, giải ngân đầu tư công còn chậm, ách tắc ở nhiều khâu; công tác tham mưu, công tác phối hợp liên ngành còn thiếu thông suốt, đặc biệt giữa các sở, ngành với các xã, phường; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Công tác cải cách hành chính, phân cấp, ủy quyền và chuyển đổi số chưa đồng bộ, hiệu quả chưa rõ nét; việc triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương còn chậm, chưa có kết quả thực chất; các dự án khẩn cấp chống úng ngập vẫn còn nhiều hạng mục chưa đạt đúng tiến độ; việc khắc phục 5 điểm nghẽn có chuyển biến, nhưng mới chỉ là bước đầu, còn rất nhiều việc phải làm. Công tác xử lý dự án chậm triển khai, tài sản công dôi dư còn chậm, nguy cơ lãng phí vẫn hiện hữu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: QT.



Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành phải nhận thức đúng các điểm nghẽn, chỉ rõ trách nhiệm, xác định tiến độ xử lý cụ thể từng việc, khẩn trương tháo gỡ từng nội dung; đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm theo phân cấp quản lý cán bộ đối với các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm, bảo đảm mọi nhiệm vụ được triển khai thông suốt, hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất. Nếu không kiên quyết, kiên trì khắc phục những hạn chế được chỉ ra, rất dễ sẽ làm chậm lại khí thế mới, nhịp độ mới mà thành phố đã tạo dựng được.

Không chấp nhận giải ngân dưới 100% ở tất cả các cấp

Nhấn mạnh quý II và những tháng tiếp theo sẽ là thời gian thực hiện các mục tiêu chủ chốt của năm 2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu phải tạo bước ngoặt, tăng tốc, tạo bứt phá mới, thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ danh mục dự án, phân loại rõ từng nhóm vướng mắc (giải phóng mặt bằng, thủ tục, thiết kế - dự toán, đấu thầu, năng lực nhà thầu), có giải pháp xử lý cụ thể theo từng dự án, từng tuần, từng tháng.

Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ giải ngân theo mốc thời gian cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm, không có khả năng giải ngân. Đồng thời, tập trung tháo gỡ ngay các “nút thắt” về giải phóng mặt bằng, vật liệu, thủ tục hành chính; rút ngắn tối đa quy trình nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; không chấp nhận giải ngân dưới 100% ở tất cả các cấp.

Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm đếm tiến độ thường xuyên; lấy kết quả giải ngân làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân.



Về xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, đây là nhiệm vụ cấp bách, phải hoàn thành bằng được để khơi thông nguồn lực và lập lại kỷ cương trong quản lý đầu tư. Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ các dự án chậm triển khai sau mốc ngày 30/4 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trên cơ sở đó, ấn định mốc thời gian xử lý cụ thể cho từng dự án, công khai danh mục và tiến độ thực hiện, gắn trách nhiệm trực tiếp của từng sở, ngành, địa phương và người đứng đầu. Kiên quyết xử lý các trường hợp chây ì, vi phạm, không để tình trạng “giữ đất, giữ dự án” kéo dài, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Tinh thần là dự án nào không triển khai được phải xử lý dứt điểm; nguồn lực đất đai phải được đưa vào sử dụng hiệu quả; không để lãng phí, thất thoát, không để tồn tại kéo dài qua nhiều năm; hoàn thành dứt điểm việc này trong tháng 5/2026.