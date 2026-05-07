Phấn đấu 100% xã, phường thiết lập trang mạng xã hội để tương tác trực tiếp với người dân

TPO - Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đặt mục tiêu: 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị 24/7; phấn đấu 100% xã, phường thiết lập trang mạng xã hội để tương tác trực tiếp với người dân, tiếp nhận phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 tổ chức tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội). Ảnh: Báo Văn hóa.



Theo ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, quan điểm xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XI đã bám sát, cụ thể hoá tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; đặt vấn đề về vai trò của MTTQ trong giai đoạn mới, to lớn hơn trong mối quan hệ tương tác với các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; bám sát các mục tiêu cụ thể.

Đi kèm với dự thảo báo cáo chính trị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xây dựng đề xuất khung chương trình hành động thực hiện nghị quyết, trong đó có một chương trình về tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Bình Minh, đây là chương trình “bao trùm”, kết hợp với các chương trình còn lại, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Trong số các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định, đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu 100% cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Mặt trận và kỹ năng số.

100% Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị 24/7. Phấn đấu 100% xã, phường thiết lập trang mạng xã hội để tương tác trực tiếp với người dân, tiếp nhận phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Đến hết năm 2026, phấn đấu 100% cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh xây dựng và sử dụng phòng họp không giấy tờ.

Dự thảo báo cáo chính trị nêu rõ, MTTQ sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tập trung triển khai Đề án chuyển đổi số MTTQ Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trong hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên các cấp.

“Tuyên truyền, thúc đẩy phong trào chuyển đổi số trong toàn dân, nhất là phong trào "Bình dân học vụ số", góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số và chính quyền số. Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp, tăng cường phổ cập kiến thức và kỹ năng số cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên nông thôn, công nhân, người lao động phổ thông, người lớn tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ tiếp cận, sử dụng và ứng dụng công nghệ số vào đời sống, công việc và sản xuất kinh doanh. Phát huy vai trò tiên phong của Đoàn Thanh niên trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện kỹ năng số”, dự thảo báo cáo nêu rõ.

MTTQ Việt Nam cũng xác định sẽ tổ chức phong trào thi đua gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ. Khuyến khích Nhân dân phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tư nhân theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân, chuyên gia trong việc thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cùng với đó, sẽ tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với chủ trương, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

“Thực hiện chuyển đổi số trong công tác Mặt trận đồng bộ với công tác điều hành, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ phục vụ Nhân dân của chính quyền. Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu tập trung về thành viên, hội viên, đoàn viên phục vụ công tác xây dựng về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Khai thác hiệu quả trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong nắm bắt dư luận xã hội và hỗ trợ công tác tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội. Xây dựng các nền tảng số, các ứng dụng trên điện thoại di động phục vụ người dân tương tác với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ”, dự thảo báo cáo nêu rõ.

Gần dân, sát dân, gần không gian số

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Nguyễn Bá Cát, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, thời gian vừa qua, công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị được MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm tập trung triển khai thực hiện đạt được một số kết quả nổi bật như: Hệ thống văn bản chỉ đạo cốt lõi được hoàn thiện làm nền tảng để triển khai trong toàn hệ thống: Đề án Chuyển đổi số MTTQ Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035; Kiến trúc số MTTQ Việt Nam; Quy trình nghiệp vụ lõi MTTQ Việt Nam trên môi trường số; Chiến lược dữ liệu, Kiến trúc dữ liệu MTTQ Việt Nam…

Các nền tảng số dùng chung, thống nhất phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của MTTQ Việt Nam các cấp được đưa vào vận hành trong toàn hệ thống: Hệ thống điều hành tác nghiệp MTTQ Việt Nam; Cổng Mặt trận số.

Cùng với đó, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai tích cực trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho đoàn viên, hội viên, cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp và đông đảo nhân dân.

Cũng theo ông Nguyễn Bá Cát, hoạt động chuyển đổi số sẽ tạo ra cơ hội để Mặt trận đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường tương tác với nhân dân, nâng cao chất lượng nắm bắt, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, qua đó phát huy tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong thời gian tới.

“Chương trình hành động tập trung vào 3 trọng tâm chính “nhận thức số - nền tảng số- dữ liệu số” thông qua triển khai các giải pháp căn cơ: phong trào “Bình dân học vụ số”, phát triển hệ sinh thái các nền tảng số thống nhất, dùng chung, liên thông và xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ ra quyết định của lãnh đạo MTTQ Việt Nam các cấp.

Từ nền tảng này, hoạt động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ được đổi mới về phương thức, đúng với phương châm “gần dân, sát dân, gần không gian số” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo”, ông Nguyễn Bá Cát nói.