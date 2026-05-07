Bao giờ ‘lòng chảo’ chợ Thủ Đức hết ngập khi mưa lớn?

TPO - Sở Xây dựng TPHCM cho biết khu vực TP Thủ Đức cũ, đặc biệt quanh chợ Thủ Đức trũng thấp cùng tốc độ đô thị hóa nhanh nên khu vực này dễ bị ngập mỗi khi mưa lớn. Thành phố đang triển khai hàng loạt dự án thoát nước để xử lý tình trạng này.

Chiều 7/5, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, Sở Xây dựng TP đã có văn bản phản hồi câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong liên quan đến tình trạng ngập do mưa tại khu vực TP Thủ Đức (cũ) và các giải pháp chống ngập đang được triển khai.

Trước đó, theo Công ty Thoát nước đô thị TPHCM, trận mưa đầu mùa kéo dài hơn một giờ vào chiều 2/5 đã khiến 11 tuyến đường bị ngập cục bộ, có nơi ngập sâu khoảng nửa mét. Các điểm ngập chủ yếu tập trung tại khu vực TP. Thủ Đức cũ, đặc biệt quanh chợ Thủ Đức.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết tình trạng ngập xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tác động của biến đổi khí hậu khiến mưa lớn xuất hiện với tần suất ngày càng dày; triều cường kết hợp địa hình thấp, dạng “lòng chảo” gây ngập cục bộ, nhất là khu vực chợ Thủ Đức.

Đường Kha Vạn Cân ngập sâu sau cơn mưa đầu mùa chiều 2/5.

Ngoài ra, nhiều khu vực hiện chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh (đường Tâm Tâm Xã,…) hoặc chưa kết nối đồng bộ với mạng lưới chung. Quá trình đô thị hóa nhanh làm gia tăng bề mặt bê tông hóa, giảm khả năng thấm nước tự nhiên. Tình trạng rác thải làm nghẹt miệng cống, hố ga, cùng việc lấn chiếm kênh rạch, hành lang thoát nước cũng góp phần khiến tình hình ngập thêm nghiêm trọng.

Hồ điều tiết: Dự kiến hoàn thành năm 2028

Theo Sở Xây dựng, hiện TPHCM đang triển khai nhiều dự án nhằm giảm ngập cho khu vực này như xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 1 dự án Vệ sinh môi trường Thành phố (giai đoạn 2); cải tạo hệ thống thoát nước khu vực Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức trên các tuyến Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026.

Tiếp đó, lập các dự án đang được đề xuất để triển khai tiếp theo gồm: “Xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây”; “Cải tạo rạch Thủ Đức (từ cầu Ngang đến sông Sài Gòn)” nhằm giải quyết triệt để tình trạng ngập nước khu vực trên.

“Riêng dự án hồ điều tiết tại khu trung tâm thể dục Linh Tây hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự kiến hoàn thành vào năm 2028”- Sở Xây dựng TPHCM thông tin.