Hàng trăm cây thông cách trạm kiểm lâm khoảng 300m bị cưa hạ

TPO - Có 248 cây thông tái sinh ven quốc lộ 27C (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng), cách trạm kiểm lâm địa phương khoảng 300m vừa bị cưa hạ. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra và truy tìm đối tượng.

Ngày 7/5, lãnh đạo UBND xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng liên quan vụ cưa hạ hàng trăm cây thông tại khu vực thôn Klong Klanh, cạnh quốc lộ 27C.

Hàng trăm cây thông bị cưa hạ, nằm la liệt trên đất.

Theo lãnh đạo UBND xã Lạc Dương, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã phối hợp lực lượng kiểm lâm tổ chức kiểm tra hiện trường. Qua ghi nhận, có 248 cây thông bị cưa hạ trên diện tích gần 3.000m².

Cơ quan chức năng xác định: Khu vực rừng bị cưa phá nằm ngoài phần diện tích do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý, vị trí này cũng không thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp.

Tại hiện trường, phần lớn số cây bị cưa hạ là thông tái sinh, tuổi đời khoảng 10-30 năm, cây lớn nhất có đường kính gốc khoảng 30cm. Khu vực xảy ra vụ việc nằm đối diện Trạm kiểm lâm Klong Klanh, cách khoảng hơn 300m. Toàn bộ khu đất đã được cắm cọc sắt phân chia ranh giới từ chân lên đỉnh đồi và số cây bị cưa hạ vẫn nằm ngổn ngang.

248 cây thông có tuổi đời từ 10-30 năm.

Theo nhận định ban đầu, việc cưa hạ thông có thể nhằm mục đích lấn chiếm đất để sản xuất nông nghiệp. Đáng chú ý, khu vực này trước nay chưa từng canh tác hay trồng hoa màu, dù vẫn còn nhiều thông nhưng đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng theo quyết định mới nhất của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện UBND xã Lạc Dương đã đề nghị Công an xã phối hợp lực lượng kiểm lâm tiếp tục xác minh và làm rõ đối tượng liên quan vụ việc để xử lý theo quy định.

