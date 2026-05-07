Hé lộ bức thư tuyệt mệnh được cho là của tỷ phú Jeffrey Epstein

TPO - Một thẩm phán liên bang đã công bố bức thư tuyệt mệnh được cho là của tỷ phú Jeffrey Epstein. Bức thư này đã bị niêm phong trong nhiều năm như một phần của vụ án hình sự liên quan đến bạn tù của Epstein.

Tỷ phú Jeffrey Epstein. (Ảnh: Reuters)

“Họ điều tra tôi hàng tháng trời, nhưng không tìm thấy gì cả”, bức thư viết. “Thật tuyệt khi có thể tự chọn thời điểm để nói lời tạm biệt. Các người muốn tôi làm gì? Khóc lóc thảm thiết ư? Không vui. Không đáng”.

Bạn tù của tỷ phú Epstein - Nicholas Tartaglione - cho biết ông đã phát hiện bức thư này vào tháng 7/2019, sau khi Epstein được tìm thấy bất tỉnh với một mảnh vải quấn quanh cổ.

Ông Epstein sống sót sau sự việc, nhưng được tìm thấy đã chết vài tuần sau đó ở tuổi 66 tại Trung tâm Cải huấn Metropolitan ở khu Hạ Manhattan.

Bức thư được công bố vào ngày 6/5 bởi Thẩm phán Kenneth Karas, người đã giám sát vụ án của Nicholas Tartaglione.

Từ trước đến nay, bức thư vẫn được giữ kín trước công chúng, ngay cả khi Bộ Tư pháp công bố hàng triệu trang tài liệu liên quan đến tỷ phú Epstein. Tờ New York Times đã tìm kiếm những tài liệu này, và không tìm thấy bức thư. Một người phát ngôn của Bộ Tư pháp cho biết, cơ quan này chưa bao giờ nhìn thấy nó.

Tartaglione, một cựu cảnh sát tại Briarcliff Manor (New York), từng ở chung phòng giam với ông Epstein trong thời gian chờ xét xử vụ án giết người hàng loạt. Trong các cuộc phỏng vấn qua điện thoại gần đây với tờ New York Times từ một nhà tù ở California, ông Tartaglione cho biết đã tìm thấy bức thư trong một cuốn sách sau khi tỷ phú Epstein được đưa ra khỏi phòng giam vì tự tử bất thành.

“Tôi mở cuốn sách ra đọc và nó ở đó”, Tartaglione nói. Ông cho biết bức thư được viết trên một mảnh giấy màu vàng xé ra từ một tập giấy ghi chú.

Cơ quan giám định y tế thành phố New York đã kết luận cái chết của Epstein là do tự tử. Trong những năm qua, thông tin về các kẽ hở an ninh bên trong nhà tù đã làm nảy sinh vô số giả thuyết về cái chết của Epstein, và đặt ra câu hỏi liệu ông có bị sát hại hay không.

Khi các nhân viên nhà tù hỏi Epstein về những vết đỏ trên cổ, ban đầu ông nói rằng Tartaglione đã tấn công mình, và khẳng định ông không có ý định tự tử.

Tartaglione đã phủ nhận việc hành hung Epstein, và nói với các nhân viên nhà tù rằng ông “chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề gì” với bạn tù của mình.

Tartaglione cho biết ông đã đưa bức thư cho luật sư, vì tin rằng nó có thể hữu ích nếu Epstein tiếp tục cáo buộc Tartaglione đã cố gắng làm hại mình.

Tartaglione bị kết án vào năm 2023 và hiện đang thụ án bốn án tù chung thân. Ông vẫn khẳng định mình vô tội và đã kháng cáo bản án.