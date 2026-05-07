Pháp luật

Bắt 61 đối tượng trong đường dây lừa đảo nhắm vào phụ nữ, chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm

Hoàng Nam

TPO - Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn. Nhóm đối tượng đặt “đại bản doanh” tại Campuchia, chuyên nhắm vào phụ nữ trung niên để dụ dỗ đầu tư tiền ảo, ngoại hối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã bắt giữ 61 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng hoạt động tại Campuchia đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của nhiều phụ nữ trung niên trên cả nước. Sau đó, chúng chủ động kết bạn qua mạng xã hội, nhắn tin, gọi điện làm quen bằng những “kịch bản” được chuẩn bị sẵn để tạo dựng lòng tin.

Sau thời gian tiếp cận, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các website giả mạo có giao diện chuyên nghiệp như “cme-trading.online”, “cmetradingvn.com”.

Theo cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng tạo ra các khoản lợi nhuận ảo nhằm kích thích tâm lý ham lợi nhuận của bị hại. Khi nạn nhân tin tưởng và liên tục nạp thêm tiền đầu tư, nhóm này lập tức chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn bài bản, phân công vai trò chặt chẽ, đường dây đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, có một phụ nữ bị các đối tượng lừa chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều tỉnh, thành lập 8 tổ công tác để triệu tập, đấu tranh và bắt giữ các đối tượng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Theo cơ quan công an, các đối tượng trong đường dây giữ nhiều vai trò khác nhau như quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên, phụ trách sàng lọc dữ liệu cá nhân, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 61 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của hàng chục đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

