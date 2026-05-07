Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố người mẹ

Thanh Hà

TPO - Người mẹ trong vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở Hà Nội bị khởi tố điều tra về tội "Giết người".

Đối tượng Tâm, Hiệp.

Chiều 7/5, VKSND TP Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tỉnh Tuyên Quang) là mẹ bé gái 4 tuổi tên H. - nạn nhân, về tội "Giết người".

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội "Giết người".

Như tin đã đưa, Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại đường Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, TP Hà Nội từ tháng 3/2026 đến nay. Ở cùng nhà có cháu H (SN 2022, là con riêng của Tâm); anh trai của Hiệp và người yêu.

Nhà vệ sinh nơi cháu H bị bạo hành. Ảnh: Thanh Phong.

Chiều ngày 3/5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H chuẩn bị lấy bánh, kẹo ra ăn. Cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu.

Đánh xong Tâm bắt cháu H đứng góc nhà thì thấy cháu đi vệ sinh nên Tâm dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm. Khi thấy cháu H đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi dùng chân kẹp chặt ở má cháu, lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào khu vực miệng và mũi của cháu.

Thấy Hiệp xịt nhưng Tâm không nói gì và đi ra ngoài. Một lúc sau thấy cháu không gào khóc giãy giụa nữa thì Hiệp đi ra ngoài. Sau đó cháu H được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện E và tử vong.

Theo cơ quan Công an, quá trình đấu tranh Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H, thậm chí bỏ đói nhiều ngày.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng.

Thanh Hà
