Vinh danh những người lính bảo vệ Trường Sa

TPO - Gần nửa thế kỷ trấn giữ Trường Sa, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 đã viết nên hành trình kiên cường, bền bỉ nơi đầu sóng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày 7/5, tại Khánh Hòa, Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.

Tham dự buổi lễ có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân; Phó Đô đốc Nguyễn An Phong - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Hiến trọn tuổi xuân nơi đầu sóng

Từ cuối năm 1977, xuất phát từ yêu cầu cấp thiết bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa, Quân chủng Hải quân đã chủ trương tách một bộ phận lực lượng, chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 46 thuộc Lữ đoàn 126, để tổ chức thành một đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ Trường Sa.

Ngày 8/5/1978, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập Trung đoàn 146 phòng thủ Trường Sa. Đến ngày 12/2/1979, Trung đoàn 146 được nâng cấp thành Lữ đoàn 146.

Theo Đại tá Phạm Văn Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146, gần 50 năm qua, mỗi giai đoạn lịch sử đều ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc của Lữ đoàn 146. Từ một đơn vị còn nhiều khó khăn ban đầu, đến nay Lữ đoàn đã trở thành lực lượng nòng cốt của Hải quân nhân dân Việt Nam trong quản lý, bảo vệ quần đảo Trường Sa.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Tư lệnh Hải quân Trần Thanh Nghiêm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 tặng Lữ đoàn 146.

Trong hành trình ấy, các thế hệ người lính Đoàn Trường Sa - Lữ đoàn 146 luôn sẵn sàng hiến trọn tuổi xuân cho sự bình yên của Tổ quốc. Đã có những người lính mãi mãi nằm lại giữa lòng biển cả, song tên tuổi, ý chí, tấm gương anh dũng của họ vẫn sống mãi trong từng tấc đảo, trong từng con sóng Trường Sa, bất tử cùng non sông đất nước.

Trước yêu cầu xây dựng Lữ đoàn tiến thẳng lên hiện đại, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn đã không ngừng đổi mới toàn diện, hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng.

Cùng với đó, Lữ đoàn cũng đã thực hiện tốt các chương trình lớn như phối hợp tuyên truyền biển đảo với các địa phương, “Xanh hóa Trường Sa” và hoạt động đưa đón các đoàn đại biểu đi thăm, động viên quân dân trên quần đảo Trường Sa; đồng thời trở thành chỗ dựa tin cậy, vững chắc để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển với việc triển khai hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”.

Giữ “thế trận lòng dân” trên biển

Chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Lữ đoàn 146 đạt được trong thời gian qua, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Tư lệnh Hải quân, nhấn mạnh, 48 năm qua, Lữ đoàn 146 ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ; lập được nhiều thành tích xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất.

Đại tá Phạm Văn Thọ - Chính ủy Lữ đoàn 146, báo cáo thành tích của Lữ đoàn.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Tư lệnh Hải quân yêu cầu Lữ đoàn tập trung quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Quân chủng, Vùng 4 những giải pháp “đúng”, “trúng” vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để xây dựng, phát triển đất nước.

Theo Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Lữ đoàn 146 cần tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ đạo “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, “5 vững”; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Tư lệnh Hải quân phát biểu tại buổi lễ.

Tiếp tục xây dựng Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo hướng tinh, gọn, mạnh. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nghiên cứu các cuộc chiến tranh xung đột gần đây trên thế giới, phát triển nghệ thuật quân sự Hải quân phù hợp với thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tư lệnh Hải quân cũng lưu ý cần kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh - đối ngoại - kinh tế; chủ động, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển.

Lữ đoàn còn phải là lực lượng nòng cốt, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc.