Tư lệnh Hải quân: Không vì sợ mất an toàn mà rón rén

TPO - Ngày 29/12, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Hậu cần - Kỹ thuật năm 2024 của Quân chủng Hải quân, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân, nêu rõ: Không vì sợ mất an toàn mà rón rén, không dám làm mà phải biết lo lắng, chấn chỉnh, kiểm tra cho thật tốt.

Theo Quân chủng Hải quân, năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn chi phối, song ngành Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) luôn đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, bám sát đơn vị triển khai hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác HC-KT.

Trong đó, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng; bảo đảm tốt HC-KT cho diễn tập; thực hiện xong 2 dự án trung hạn; tự chủ sửa chữa cấp nhỏ cho tàu đặc chủng mà không phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài; bảo đảm cho 10 lần chuyến tàu đi đối ngoại quân sự, tuần tra chung, các tàu trực tại các vùng biển trọng điểm, trực sẵn sàng chiến đấu và tàu đưa đón các đoàn đi thăm, kiểm tra huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.

Cùng với đó, ngành HC-KT Hải quân tham gia các hội thi do Bộ Quốc phòng tổ chức đạt thành tích cao; triển khai đồng bộ các dự án đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sửa chữa cho các cơ sở bảo đảm HC-KT; xây dựng và thực hiện có hiệu quả khu tăng gia sản xuất chế biến tập trung theo Đề án QN-21, chương trình trồng cây xanh trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa; bảo đảm đúng, đủ, kịp thời về HC-KT cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Quân chủng…

Năm 2025, ngành HC-KT Hải quân xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm HC-KT cho sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; tập trung nâng cao chất lượng đời sống bộ đội; duy trì hiệu quả phương thức bảo đảm hậu cần tập trung, chính quy. Bảo đảm tốt kỹ thuật cho tàu, xe, máy bay, trang bị kỹ thuật thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Quân chủng. Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất trong thực hiện công tác HC-KT.

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, công sức và kết quả đạt được của toàn ngành HC-KT trong năm 2024, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm chỉ đạo, năm 2025 là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp nên chủ đề an toàn cần được đặt lên hàng đầu. Không vì sợ mất an toàn mà rón rén, không dám làm mà phải biết lo lắng, chấn chỉnh, kiểm tra cho thật tốt; siết chặt lại kỷ luật công tác ngành, không để xảy ra mất an toàn.

Tư lệnh Hải quân cũng yêu cầu đẩy mạnh sửa chữa, kéo dài thời gian phục vụ của các trang bị kỹ thuật sao cho đẹp hơn và chất lượng tốt hơn; nghiên cứu phương thức bảo đảm tác chiến của ngành HC-KT; nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả Dự án QN-21, chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, phủ xanh bán đảo Cam Ranh.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm lưu ý, ngành HC-KT Hải quân cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự có năng lực, đồng thời rà soát, điều chỉnh lại tổ chức biên chế để đề xuất điều chỉnh tiếp cho phù hợp, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới.