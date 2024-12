TPO - Năm 2024, Quân chủng Hải quân dẫn đầu khối thi đua số 3 Bộ Quốc phòng, Đảng bộ Quân chủng được đề nghị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sáng 23/12, tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo năm 2025. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy và thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân.

Năm 2024, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Bộ Tư lệnh đã chủ động nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương giải pháp và xử trí các tình huống trên biển đúng đối sách, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền, các quyền và lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển…

Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ, lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan, đơn vị, địa bàn, các mục tiêu, công trình trọng điểm; chủ động và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức các đoàn đi kiểm tra, thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và vùng biển Tây Nam chu đáo, an toàn, hiệu quả.

Quân chủng Hải quân cũng đã hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và chính quyền địa phương tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Cùng đó, Đảng ủy Quân chủng thường xuyên lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, lãnh đạo tư tưởng; thực hiện tốt sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo, giai đoạn 2019-2024.

Tổ chức kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc, Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024… tạo được dấu ấn, sức lan tỏa rộng. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các cuộc diễn tập bảo đảm chặt chẽ, an toàn. Cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nghiêm túc, an toàn; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”…

Chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương kết quả lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng ủy Quân chủng Hải quân trên các mặt công tác; nhất là quản lý chặt chẽ vùng biển đảo, giữ vững môi trường hòa bình trên biển; hoạt động đối ngoại quốc phòng có nhiều dấu ấn nổi bật.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu: Đảng ủy Quân chủng Hải quân tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã xác định.

Tập trung lãnh đạo, tổ chức đại hội đảng làm trước cho toàn quân chặt chẽ, chu đáo; tham gia và tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) và 70 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1975 - 7/5/2025) mang tầm vóc xứng đáng.