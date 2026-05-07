Đau vùng kín trong đêm, nam sinh suýt hỏng ‘của quý’

TPO - Nam sinh 14 tuổi ở TPHCM bất ngờ đau dữ dội tinh hoàn lúc rạng sáng nhưng vì ngại ngùng nên cố chịu đựng nhiều giờ mới báo gia đình. Khi nhập viện cấp cứu, bệnh nhi được xác định bị xoắn tinh hoàn bên phải, nguy cơ hoại tử.

Ngày 7/5, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu thành công, bảo tồn tinh hoàn cho bệnh nhi Đ.T.P. (14 tuổi, ngụ TPHCM) sau gần 7 giờ thiếu máu do xoắn tinh hoàn.

Theo thông tin từ ê-kíp điều trị, khoảng 1 giờ sáng ngày 14/4, bệnh nhi bất ngờ xuất hiện cơn đau dữ dội vùng tinh hoàn. Cơn đau ngày càng tăng nhưng em không dám chia sẻ với ba mẹ vì xấu hổ và lo lắng. Chỉ đến sáng, khi không thể chịu đựng thêm, em mới báo cho gia đình đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Qua thăm khám lâm sàng và siêu âm, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị xoắn tinh hoàn phải, một tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm xảy ra khi thừng tinh bị xoắn làm tắc dòng máu nuôi tinh hoàn.

BS-CKII Nguyễn Xuân Toàn, khoa Ngoại thận - Tiết niệu trực tiếp phẫu thuật cho biết, trong lúc mổ, ê-kíp các bác sĩ ghi nhận thừng tinh bên phải bị xoắn hai vòng khiến tinh hoàn tím sẫm do thiếu máu kéo dài. Sau khi tháo xoắn và làm ấm, tinh hoàn dần hồng trở lại, cho thấy máu đã lưu thông trở lại.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định thăm khám cho bệnh nhân

Trước tín hiệu khả quan này, ê-kíp quyết định bảo tồn tinh hoàn phải cho bệnh nhi, đồng thời cố định cả hai tinh hoàn nhằm hạn chế nguy cơ tái xoắn trong tương lai. Sau quá trình điều trị và theo dõi, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, tinh hoàn phục hồi tốt.

BS Trần Đoàn Thiên Bảo, thành viên ê-kíp phẫu thuật cho biết thời gian là yếu tố quyết định trong các trường hợp xoắn tinh hoàn. “Lúc vào mổ, chúng tôi xác định đây là trường hợp phải chạy đua với thời gian vì thời gian thiếu máu đã kéo dài gần 7 giờ, mức độ xoắn lại nặng. May mắn là khi tháo xoắn, tinh hoàn hồng trở lại. Với bệnh nhi còn nhỏ tuổi và đang trong giai đoạn dậy thì, chỉ cần còn cơ hội là chúng tôi cố gắng tối đa để giữ lại tinh hoàn” - BS Bảo chia sẻ.

Theo các bác sĩ, xoắn tinh hoàn không phải bệnh hiếm gặp ở trẻ nam và thanh thiếu niên, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì khi cơ thể phát triển nhanh. Bệnh thường khởi phát đột ngột, nhiều trường hợp xảy ra vào ban đêm hoặc rạng sáng khiến trẻ tỉnh giấc vì đau dữ dội. Tuy nhiên, tâm lý xấu hổ, ngại nói về vùng kín khiến không ít trẻ đến viện muộn, làm mất “thời gian vàng” để cứu tinh hoàn.

“Phụ huynh cần lưu ý với trẻ nam mà đau tinh hoàn đột ngột thì phải nghĩ ngay đến tình huống cấp cứu. Càng đến viện sớm, cơ hội giữ lại tinh hoàn càng cao” – BS Toàn khuyến cáo.

Các bác sĩ cho biết với trẻ nhỏ hoặc trẻ chưa dậy thì hoàn toàn, việc mất một tinh hoàn không chỉ gây sang chấn tâm lý mà còn có thể ảnh hưởng lâu dài đến nội tiết, phát triển thể chất và sức khỏe sinh sản sau này.

Từ trường hợp trên, Bệnh viện Nhân dân Gia Định khuyến cáo phụ huynh nên chủ động trò chuyện với con trai về sức khỏe sinh sản để trẻ hiểu rằng các vấn đề vùng kín cũng cần được chia sẻ và xử trí sớm như những bệnh lý khác.

Bên cạnh gia đình, nhà trường và nhân viên y tế học đường cũng cần lưu ý vì nhiều học sinh sẽ không dám nói trực tiếp đau tinh hoàn mà chỉ than đau bụng dưới, buồn nôn hoặc xin nghỉ học vì mệt.