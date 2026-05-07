Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đau vùng kín trong đêm, nam sinh suýt hỏng ‘của quý’

Vân Sơn

TPO - Nam sinh 14 tuổi ở TPHCM bất ngờ đau dữ dội tinh hoàn lúc rạng sáng nhưng vì ngại ngùng nên cố chịu đựng nhiều giờ mới báo gia đình. Khi nhập viện cấp cứu, bệnh nhi được xác định bị xoắn tinh hoàn bên phải, nguy cơ hoại tử.

Ngày 7/5, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu thành công, bảo tồn tinh hoàn cho bệnh nhi Đ.T.P. (14 tuổi, ngụ TPHCM) sau gần 7 giờ thiếu máu do xoắn tinh hoàn.

Theo thông tin từ ê-kíp điều trị, khoảng 1 giờ sáng ngày 14/4, bệnh nhi bất ngờ xuất hiện cơn đau dữ dội vùng tinh hoàn. Cơn đau ngày càng tăng nhưng em không dám chia sẻ với ba mẹ vì xấu hổ và lo lắng. Chỉ đến sáng, khi không thể chịu đựng thêm, em mới báo cho gia đình đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Qua thăm khám lâm sàng và siêu âm, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị xoắn tinh hoàn phải, một tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm xảy ra khi thừng tinh bị xoắn làm tắc dòng máu nuôi tinh hoàn.

BS-CKII Nguyễn Xuân Toàn, khoa Ngoại thận - Tiết niệu trực tiếp phẫu thuật cho biết, trong lúc mổ, ê-kíp các bác sĩ ghi nhận thừng tinh bên phải bị xoắn hai vòng khiến tinh hoàn tím sẫm do thiếu máu kéo dài. Sau khi tháo xoắn và làm ấm, tinh hoàn dần hồng trở lại, cho thấy máu đã lưu thông trở lại.

z7757498157855-c4cba1c667dc75a0f5427b38309e69fa.jpg
Các bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định thăm khám cho bệnh nhân

Trước tín hiệu khả quan này, ê-kíp quyết định bảo tồn tinh hoàn phải cho bệnh nhi, đồng thời cố định cả hai tinh hoàn nhằm hạn chế nguy cơ tái xoắn trong tương lai. Sau quá trình điều trị và theo dõi, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, tinh hoàn phục hồi tốt.

BS Trần Đoàn Thiên Bảo, thành viên ê-kíp phẫu thuật cho biết thời gian là yếu tố quyết định trong các trường hợp xoắn tinh hoàn. “Lúc vào mổ, chúng tôi xác định đây là trường hợp phải chạy đua với thời gian vì thời gian thiếu máu đã kéo dài gần 7 giờ, mức độ xoắn lại nặng. May mắn là khi tháo xoắn, tinh hoàn hồng trở lại. Với bệnh nhi còn nhỏ tuổi và đang trong giai đoạn dậy thì, chỉ cần còn cơ hội là chúng tôi cố gắng tối đa để giữ lại tinh hoàn” - BS Bảo chia sẻ.

Theo các bác sĩ, xoắn tinh hoàn không phải bệnh hiếm gặp ở trẻ nam và thanh thiếu niên, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì khi cơ thể phát triển nhanh. Bệnh thường khởi phát đột ngột, nhiều trường hợp xảy ra vào ban đêm hoặc rạng sáng khiến trẻ tỉnh giấc vì đau dữ dội. Tuy nhiên, tâm lý xấu hổ, ngại nói về vùng kín khiến không ít trẻ đến viện muộn, làm mất “thời gian vàng” để cứu tinh hoàn.

“Phụ huynh cần lưu ý với trẻ nam mà đau tinh hoàn đột ngột thì phải nghĩ ngay đến tình huống cấp cứu. Càng đến viện sớm, cơ hội giữ lại tinh hoàn càng cao” – BS Toàn khuyến cáo.

Các bác sĩ cho biết với trẻ nhỏ hoặc trẻ chưa dậy thì hoàn toàn, việc mất một tinh hoàn không chỉ gây sang chấn tâm lý mà còn có thể ảnh hưởng lâu dài đến nội tiết, phát triển thể chất và sức khỏe sinh sản sau này.

Từ trường hợp trên, Bệnh viện Nhân dân Gia Định khuyến cáo phụ huynh nên chủ động trò chuyện với con trai về sức khỏe sinh sản để trẻ hiểu rằng các vấn đề vùng kín cũng cần được chia sẻ và xử trí sớm như những bệnh lý khác.

Bên cạnh gia đình, nhà trường và nhân viên y tế học đường cũng cần lưu ý vì nhiều học sinh sẽ không dám nói trực tiếp đau tinh hoàn mà chỉ than đau bụng dưới, buồn nôn hoặc xin nghỉ học vì mệt.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, từ ngày 8/5/2026, bệnh viện chính thức đưa vào hoạt động Phòng khám Nam khoa tại cả hai cơ sở nhằm tiếp nhận, điều trị các bệnh lý nam khoa và sức khỏe sinh sản nam giới trong môi trường riêng tư, chuyên biệt.

Vân Sơn
#Xoắn tinh hoàn cấp cứu #Chăm sóc sức khỏe sinh sản trẻ em #Chẩn đoán và điều trị bệnh nam khoa #Tầm quan trọng của phát hiện sớm #Giáo dục về sức khỏe vùng kín #Phòng khám nam khoa mới tại bệnh viện #Ảnh hưởng của xoắn tinh hoàn đến phát triển #Nhận biết dấu hiệu cấp cứu tinh hoàn #Vai trò của gia đình trong chăm sóc sức khỏe trẻ #Tác động tâm lý sau mất tinh hoàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe