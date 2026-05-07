Đạo diễn, diễn viên trăm tỷ ngã ngựa

TPO - Từng được xem là “bảo chứng phòng vé”, nhiều đạo diễn và diễn viên sở hữu phim trăm tỷ bất ngờ hụt hơi ở mùa phim 30/4-1/5 năm nay. Cuộc đua mùa lễ vì thế không chỉ ngã ngũ sớm, mà còn cho thấy không còn vùng cấm cho diễn viên trăm tỷ.

Không còn vùng cấm cho diễn viên trăm tỷ

Mùa phim 30/4-1/5 năm nay khởi đầu như cuộc “đại chiến” hiếm thấy của điện ảnh Việt khi hàng loạt đạo diễn, diễn viên từng gắn với khái niệm “trăm tỷ” cùng lúc đổ bộ phòng vé. Từ Thái Hòa, Đức Thịnh, Kiều Minh Tuấn, Võ Tấn Phát, Hứa Vĩ Văn, Lê Khánh, Hồng Ánh đến dàn cameo như Trấn Thành, Kaity Nguyễn… gần như mọi gương mặt từng tạo dấu ấn doanh thu đều xuất hiện trong cùng một mùa phim.

Nhưng chỉ sau chưa đầy hai tuần, cục diện đã gần như ngã ngũ. Điều đáng nói, doanh thu thất vọng không chỉ phản ánh thất bại của vài dự án đơn lẻ, mà còn cho thấy “hào quang phòng vé” của nhiều đạo diễn, diễn viên từng được xem là bảo chứng doanh thu đang mất dần hiệu lực.

Bước sang đầu tuần sau kỳ nghỉ lễ, doanh thu thị trường lao dốc nhanh chóng. Trái ngược mùa phim 30/4 năm ngoái - nơi cuộc đua vẫn kéo dài nhiều tuần sau lễ - thị trường năm nay gần như kết thúc ngay sau bốn ngày nghỉ liên tiếp.

Theo Box Office Vietnam, ngày 6/5, toàn thị trường chỉ ghi nhận khoảng 9 tỷ đồng doanh thu. Dẫn đầu là Heo năm móng với 2,56 tỷ đồng từ 35.232 vé/2.101 suất chiếu. Bộ phim của đạo diễn Lưu Thành Luân tiếp tục giữ phong độ sau khi vượt mốc 100 tỷ đồng vào tối 5/5.

Đứng thứ hai là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng với 1,67 tỷ đồng, bán 22.752 vé/1.847 suất chiếu. Tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung hiện đạt khoảng 183 tỷ đồng doanh thu và trở thành quán quân tuyệt đối của mùa phim 30/4 năm nay.

Tính đến hiện tại, Heo năm móng là bộ phim thứ hai cán mốc 100 tỷ đồng trong cuộc đua dịp lễ. Tuy nhiên, phía sau hai tác phẩm thắng lớn là hàng loạt dự án quy tụ dàn sao đình đám đang dần hụt hơi.

Hàng loạt diễn viên trăm tỷ đồng ngã ngựa sau mùa phim 30/4-1/5.

Ngay cả trường hợp được xem là đáng tiếc nhất mùa phim năm nay - Anh hùng - cũng phản ánh rõ thực tế đó.

Bộ phim của đạo diễn Võ Thạch Thảo được đầu tư chỉn chu, nhận nhiều phản hồi tích cực về cảm xúc và chất lượng nội dung. Thái Hòa tiếp tục cho thấy khả năng lấy nước mắt khán giả với dạng vai gia đình sở trường. Song sau 12 ngày phát hành, Anh hùng mới đạt gần 40 tỷ đồng doanh thu.

Trong ngày 6/5, bộ phim chỉ đứng thứ tư phòng vé với khoảng 1,02 tỷ đồng, bán 13.522 vé trên 1.109 suất chiếu. Vài năm trước, con số này có thể chấp nhận được. Nhưng với bộ phim mang màu sắc đại chúng, sở hữu Thái Hòa - từng nhiều lần được xem là “ông vua phòng vé”, kết quả hiện tại rõ ràng là "cú sốc".

Cú hụt hơi đáng chú ý khác thuộc về Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Đây được xem là dự án “toàn sao” nhất mùa lễ khi quy tụ hàng loạt gương mặt quen thuộc của phòng vé như Vân Sơn, Hứa Vĩ Văn, Lê Khánh, Hồng Ánh, Liên Bỉnh Phát… cùng dàn cameo đình đám như Trấn Thành, Kaity Nguyễn.

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên mạnh, bộ phim còn có lợi thế là phiên bản Việt hóa từ One Cut of the Dead - hiện tượng phòng vé toàn cầu của Nhật Bản.

Ở giai đoạn đầu, phim ghi nhận lượng vé đặt trước khá cao, tạo cảm giác đây sẽ là một trong những ứng viên nặng ký nhất mùa lễ. Nhưng khi bước vào cuộc đua thực sự, bộ phim nhanh chóng hụt hơi.

Ngày 6/5, Đại tiệc trăng máu 8 chỉ thu khoảng 473 triệu đồng từ 6.005 vé và 668 suất chiếu. Tổng doanh thu hiện tại đạt khoảng 30,8 tỷ đồng - con số thấp hơn rất nhiều kỳ vọng dành cho một dự án quy mô lớn quy tụ dàn diễn viên hạng A.

Thất bại của Đại tiệc trăng máu 8 đặc biệt đáng chú ý bởi nó cho thấy ngay cả những cái tên từng được xem là “gương mặt hút vé” cũng không còn đủ sức kéo khán giả ra rạp nếu nội dung không tạo được hiệu ứng đại chúng mạnh mẽ.

Tình hình tương tự xảy ra với Trùm sò của Đức Thịnh.

Bộ phim hiện mới đạt khoảng 15 tỷ đồng doanh thu sau gần hai tuần phát hành. Riêng ngày 6/5, phim chỉ thu gần 400 triệu đồng từ 5.359 vé và 593 suất chiếu.

Điều đáng nói là Đức Thịnh từng có chuỗi thành công đáng kể với Taxi, em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, Trạng Quỳnh… Những bộ phim này từng giúp anh trở thành một trong những đạo diễn thương mại ổn định nhất thị trường.

Tuy nhiên, sau cú hụt chân của Người cần quên phải nhớ, việc Trùm sò tiếp tục thất bại cho thấy thương hiệu Đức Thịnh không còn là bảo chứng an toàn như trước. Ngay cả sự xuất hiện của dàn diễn viên quen mặt với khán giả đại chúng cũng không thể giúp bộ phim tạo cú bứt phá.

Sự xuất hiện của Thẩm mỹ viện âm phủ khiến cuộc đào thải diễn ra khốc liệt hơn. Với các suất chiếu sớm ngày 6/5, bộ phim có Ngọc Trinh, Xuân Lan đã thu gần 1,5 tỷ đồng từ 18.725 vé và 892 suất chiếu, nhanh chóng chen chân vào top 3 doanh thu ngày.

Việc tân binh lập tức vượt lên khiến những dự án đang chiếu như Đại tiệc trăng máu 8 hay Trùm sò càng bị thu hẹp suất chiếu và gần như mất cơ hội lội ngược dòng.

Mùa phim 30/4 năm nay vì thế cho thấy thực tế điện ảnh Việt không còn “vùng cấm” dành cho các đạo diễn hay diễn viên từng sở hữu phim trăm tỷ. Khái niệm “diễn viên trăm tỷ” hay “bảo chứng phòng vé” vì thế đang dần trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Cuộc chiến ngầm giữa các “ông lớn” phát hành

Phía sau cuộc đua doanh thu của các bộ phim là cuộc cạnh tranh âm thầm nhưng khốc liệt không kém giữa những nhà phát hành lớn nhất thị trường.

Mùa phim 30/4 năm nay chứng kiến thế đối đầu trực diện, với Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng do CJ CGV phát hành, Heo năm móng và Trùm sò thuộc Galaxy Studio, trong khi Đại tiệc trăng máu 8 được Lotte Entertainment phát hành. Ba hệ thống lớn gần như tung toàn bộ quân bài chiến lược vào cùng giai đoạn.

Theo nhà nghiên cứu điện ảnh Nguyễn Anh Tuấn - Viện Văn hóa Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, đây là một tín hiệu tích cực của thị trường.

“Sự cạnh tranh cả về chất lượng nội dung lẫn chiến lược tiếp thị buộc toàn bộ ê-kíp phải ngày càng giỏi hơn, nâng cao khả năng để chiếm lĩnh thị trường”, ông nói.

Thực tế, cuộc chiến năm nay không đơn thuần là cuộc đối đầu giữa các bộ phim, mà còn là màn đấu chiến lược giữa các hệ thống phát hành lớn.

Ở phía CJ CGV, Phí Phông cho thấy lợi thế của chiến thuật phát hành sớm. Bộ phim ra rạp trước kỳ nghỉ lễ gần một tuần, tạo được hiệu ứng truyền miệng trước khi bước vào cao điểm doanh thu. Khi các đối thủ chính thức nhập cuộc, Phí Phông có sẵn lợi thế nhận diện, lượng khán giả trung thành cùng hệ thống đánh giá tích cực. Đây là nước đi hiệu quả.

Cuộc chiến phim Việt 30/4-1/5 năm nay khốc liệt hơn với sự tham gia của hàng loạt ông lớn nhà phát hành.

Galaxy Studio chọn chiến thuật phủ đầu với hai tác phẩm cùng lúc là Heo năm móng và Trùm sò. Tuy nhiên, kết quả cho thấy chiến lược “song kiếm hợp bích” không mang lại hiệu quả đồng đều.

Heo năm móng trở thành hiện tượng phòng vé và cán mốc 100 tỷ đồng. Nhưng ở chiều ngược lại, Trùm sò gần như bị bỏ lại phía sau. Điều này phản ánh rõ sự phân hóa ngày càng mạnh của thị trường. Cùng một nhà phát hành, cùng chiến dịch truyền thông lớn, nhưng khán giả vẫn quyết định hoàn toàn bằng phản ứng thực tế sau khi phim ra rạp.

Lotte Entertainment cũng bước vào cuộc đua với tham vọng lớn dành cho Đại tiệc trăng máu 8. Đây là tác phẩm có màu sắc điện ảnh rõ nét, quy tụ nhiều tên tuổi lớn và được đầu tư truyền thông mạnh. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng cho thấy sức hút từ dàn sao không còn là “kim bài miễn tử”.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Anh Tuấn, tiêu chí quan trọng nhất quyết định số suất chiếu hiện nay nằm ở khả năng bán vé thực tế.

“Tiêu chí để rạp phân bổ suất chiếu rất đơn giản gồm tỷ lệ lấp đầy và sức hút với khán giả. Hầu hết rạp phim hiện nay, kể cả các hệ thống có liên quan tới đơn vị sản xuất hay phát hành, đều chịu áp lực doanh thu. Phim nào bán được vé thì phim đó được ưu tiên suất chiếu”, ông nói.

Ông cho biết hiện nay các rạp thường chỉ “xếp cứng” khoảng 20% suất chiếu trong ngày. Phần còn lại được điều chỉnh linh hoạt theo tốc độ bán vé thực tế.

Điều đó khiến cục diện phòng vé thay đổi chóng mặt sau 1-2 ngày đầu. Một bộ phim thất thế sớm lập tức bị giảm suất chiếu, kéo theo doanh thu tiếp tục giảm mạnh.

Điều đó không có nghĩa phim thất bại sớm là hết cơ hội.

“Vẫn còn cơ hội nếu có chiến lược tiếp thị và phát hành tốt. Chúng ta từng chứng kiến trường hợp Đèn âm hồn. Ban đầu phim có rất ít suất chiếu, nhưng sau khi tạo được hiệu ứng truyền miệng, doanh thu đã tăng mạnh và về đích thành công”, ông dẫn chứng.

Dẫu vậy, mùa phim 30/4 năm nay vẫn cho thấy sự đào thải khốc liệt chưa từng có. Chỉ trong chưa đầy hai tuần, thị trường đã nhanh chóng phân chia rõ bên thắng và bên thua.

Không còn công thức tuyệt đối cho thành công phòng vé. Không còn “vùng cấm” dành cho các đạo diễn hay diễn viên từng sở hữu phim trăm tỷ. Và cũng không còn chuyện chỉ cần dàn sao lớn là chắc chắn thắng lớn ngoài rạp.

Cuộc đua mùa lễ năm nay vì thế phản ánh rõ giai đoạn mới của điện ảnh Việt, cạnh tranh khốc liệt hơn, khán giả khó tính hơn, và thị trường cũng ngày càng lạnh lùng hơn với mọi bảo chứng phòng vé.