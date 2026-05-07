Sắp giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng địa phương, doanh nghiệp nhà nước

TPO - Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Để hoàn thành nội dung này thì rất cần sự tham gia, phối hợp tích cực của các bộ, ngành, các địa phương cũng như các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Ngày 7/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng các địa phương, doanh nghiệp nhà nước để thực hiện Kết luận 18-KL/TW của Trung ương và Nghị quyết 109/NQ-CP của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đức Tuân

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, việc giao mục tiêu là một trong các căn cứ để Chính phủ theo dõi, đánh giá các địa phương; kết quả thực hiện của các địa phương là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu chung của cả nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, trước mắt, Bộ sẽ trình Chính phủ giao các chỉ tiêu đã rõ. Đơn cử, một số chỉ tiêu có thể giao ngay như tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân/năm, tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, khu vực công nghiệp và xây dựng, dịch vụ; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân/năm…

Tại cuộc họp, các địa phương cơ bản thống nhất với định hướng giao chỉ tiêu của Chính phủ, song đề nghị việc xây dựng chỉ tiêu cần có cơ sở tính toán cụ thể và đi kèm hướng dẫn rõ ràng từ các bộ, ngành.

Các ý kiến cũng đề xuất Chính phủ giao chỉ tiêu một lần và giao sớm. Có doanh nghiệp mong muốn giao chỉ tiêu theo hướng dài hạn để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện.

Một số địa phương cho biết để đạt mục tiêu tăng trưởng cao sẽ cần nguồn vốn đầu tư lớn, trong khi khả năng cân đối ngân sách còn hạn chế, do đó đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ thêm nguồn lực.

Giao chỉ tiêu sớm nhất có thể

Kết luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. "Để hoàn thành nội dung này thì rất cần sự tham gia, phối hợp tích cực của các bộ, ngành, các địa phương cũng như các tập đoàn, tổng công ty nhà nước", ông nói.

Thống nhất “giao một lần và giao sớm nhất có thể”, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính rà soát danh mục chỉ tiêu, đảm bảo khi giao cho địa phương phù hợp với kết luận của Trung ương và nghị quyết của Chính phủ; thông báo danh mục chỉ tiêu chậm nhất là ngày 10/5 để các địa phương rà soát, hoàn thiện.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng về việc giao chỉ tiêu đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trước ngày 25/5.

Các bộ, cơ quan, địa phương là đại diện chủ sở hữu, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính, khẩn trương giao chỉ tiêu cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 20/5.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các địa phương, doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình ở mức cao nhất. Mục tiêu cao thì hành động phải nhanh hơn nhiều lần.

Trên tinh thần đó, ông yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, không để chậm trễ, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.