Xã hội

Sáp nhập 2 trường cao đẳng luật vào đại học

Luân Dũng

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Nam vào Trường Đại học Cần Thơ, và Trường Cao đẳng Luật miền Bắc vào Trường Đại học Khoa học trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

Cụ thể, tại Quyết định số 805/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Nam trực thuộc Bộ Tư pháp vào Đại học Cần Thơ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ.

Đồng thời, tại Quyết định số 806/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Bắc trực thuộc Bộ Tư pháp vào Trường Đại học Khoa học trực thuộc Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản của 2 trường theo quy định; bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản trong quá trình sáp nhập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về việc Đại học Cần Thơ tiếp tục đào tạo, cấp bằng cho người học đang học tại Trường Cao đẳng Luật miền Nam; Trường Đại học Khoa học trực thuộc Đại học Thái Nguyên tiếp tục đào tạo, cấp bằng cho người học đang học tại Trường Cao Đẳng Luật miền Bắc theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học.

Ngoài ra, tại Quyết định số 807/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở Trường Đại học Tài chính – Kế toán.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trường Đại học Tài chính – Kế toán thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng nhân sự, tài chính, tài sản, người học.

Quá trình bàn giao, tiếp nhận phải bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

#sáp nhập #Trường Cao đẳng Luật miền Nam #Trường Cao đẳng Luật miền Bắc #Phân hiệu Trường Đại học #Bộ Tư pháp #Đại học Cần Thơ #Bộ Giáo dục và Đào tạo #Đại học Thái Nguyên

