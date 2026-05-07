Ông bố 7 con vào vòng lao lý vì 'cơn khát' đổi đời

TPO - Vì mong muốn thoát nghèo, Đà Nênh Lỳ đã liều lĩnh dấn thân vào con đường mua bán ma túy, để rồi phải trả giá bằng bản án 20 năm tù nơi đất khách, bỏ lại phía sau gia đình và những day dứt muộn màng.

Giấu ma túy trong nội y, vượt biên giao dịch

Phòng xử án của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An không ồn ào, cũng không có những ánh mắt dõi theo của người thân dành cho bị cáo. Đà Nênh Lỳ (SN 1974, trú tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) ngồi một mình, dáng vẻ mệt mỏi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau như tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nhưng đáp lại chỉ là những hàng ghế trống trải.

Thông qua người phiên dịch, bị cáo cho biết mình có vợ và 7 người con. Gia đình đông con, cuộc sống phụ thuộc vào nương rẫy khiến cái nghèo luôn đeo bám. Là lao động chính, Lỳ phải gồng gánh nuôi sống cả gia đình với 9 miệng ăn trong điều kiện thiếu thốn đủ bề.

Đầu tháng 9/2025, trong một lần quen biết với một cặp vợ chồng người Việt Nam, cuộc đời người đàn ông này rẽ sang một hướng khác. Lời đề nghị mua ma túy để bán lại với khoản lợi nhuận lớn như mở ra một “lối thoát” mà Lỳ tin rằng có thể giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo túng. Không nhiều đắn đo, Lỳ đã gật đầu.

Bị cáo Đà Nênh Lỳ tại phiên tòa.

Theo thỏa thuận, Lỳ sẽ mua 30 gói ma túy hồng phiến, mang sang Việt Nam bán với giá 36 triệu kíp Lào. Tuy nhiên, ngay từ đầu, bị cáo đã rơi vào thế bí khi không có vốn. Sau nhiều ngày tìm kiếm, Lỳ gặp một người Lào nghiện ma túy và đặt vấn đề mua nợ. Giao dịch được chấp nhận nhưng đi kèm điều kiện số tiền lãi 25,5 triệu kíp phải chia đôi. Trước “cơ hội” kiếm tiền, người đàn ông này chấp nhận đánh cược tương lai của mình.

Rạng sáng 14/9/2025, Đà Nênh Lỳ mang theo số ma túy, bắt đầu hành trình vượt biên sang Việt Nam. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, bị cáo giấu toàn bộ số ma túy trong nội y. Con đường biên giới vắng lặng, từng bước chân của Lỳ mang theo hy vọng đổi đời, nhưng cũng là từng bước lún sâu vào sai lầm.

Khi đến khu vực giáp ranh xã Na Ngoi (Nghệ An), bị cáo dừng lại, chờ người mua đến giao dịch. Tuy nhiên, mọi tính toán nhanh chóng đổ vỡ. Chiều cùng ngày, khi Lỳ vừa lấy ma túy ra khỏi người, chuẩn bị giao dịch thì lực lượng chức năng ập đến bắt quả tang. Hơn 480 gam ma túy bị thu giữ, khép lại “phi vụ” xuyên biên giới.

Bản án nghiêm khắc và những day dứt muộn màng

Tại phiên tòa, thông qua người phiên dịch, Đà Nênh Lỳ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Những lời khai không quanh co, giọng nói đều đều nhưng ánh mắt nhiều lúc chùng xuống khi nhắc đến gia đình. Bị cáo cho biết mình không biết chữ, quanh năm làm rẫy, thu nhập bấp bênh. Chính cái nghèo và áp lực nuôi con đã khiến Lỳ không vượt qua được cám dỗ.

Dù biết rõ hành vi mua bán ma túy là vi phạm pháp luật, bị cáo vẫn bất chấp thực hiện với hy vọng đổi đời. Lời biện minh “không còn cách nào khác” được đưa ra tại tòa, nhưng không thể xóa đi tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình. Người đàn ông thừa nhận mình là người chồng, người cha chưa tròn trách nhiệm khi đã lựa chọn con đường sai trái. Những lời nói giản dị nhưng chất chứa nỗi ân hận muộn màng.

Bị cáo Đà Nênh Lỳ nhận bản án 20 năm tù.

Tranh thủ lúc tòa nghị án, bị cáo xin phép nhắn nhủ vài lời về cho gia đình. Qua điện thoại, Lỳ hỏi thăm sức khỏe vợ con, gửi lời xin lỗi và dặn dò các con cố gắng học hành. Đó là những lời nhắn gửi ngắn ngủi nhưng đầy xót xa của một người cha đang đối diện với bản án nghiêm khắc.

Bị cáo cho biết từ ngày bị bắt đến nay chưa một lần được gặp lại người thân. Nỗi nhớ gia đình, đặc biệt là 7 đứa con đang tuổi lớn, trở thành nỗi day dứt lớn nhất. Với người đàn ông này, bản án không chỉ là sự trừng phạt của pháp luật mà còn là quãng thời gian dài xa cách những người thân yêu.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước Việt Nam, đồng thời tiềm ẩn nhiều hệ lụy về an ninh trật tự. Đây là loại tội phạm cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án cùng các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đà Nênh Lỳ 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Khi bản án được tuyên, người đàn ông cúi đầu. Không tiếng khóc, không lời than vãn, chỉ còn sự im lặng kéo dài. Chỉ vì mong muốn đổi đời nhanh chóng, người đàn ông đã đánh đổi tự do, tương lai và hạnh phúc gia đình. Với 7 đứa trẻ nơi quê nhà, khoảng trống mang tên người cha sẽ còn kéo dài suốt nhiều năm sau bản án.