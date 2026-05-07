Chủ tịch UBND xã Thăng An (TP Đà Nẵng): Nhìn thẳng điểm nghẽn, quyết tạo đột phá từ cơ sở

TP - Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, xã Thăng An (TP. Đà Nẵng) bước vào giai đoạn tăng tốc với nhiều kỳ vọng lớn, đặt mục tiêu đến năm 2026 đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2029 đạt nông thôn mới hiện đại và đến năm 2030 trở thành phường. Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Thăng An - chia sẻ về định hướng phát triển, những “điểm nghẽn” và quyết tâm hành động từ cơ sở.

Cuộc bầu cử HĐND vừa qua có ý nghĩa như thế nào đối với chặng đường phát triển sắp tới của Thăng An?

Xã Thăng An được phân bổ 25 đại biểu HĐND và đã bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu với tỷ lệ tín nhiệm cao. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, thực sự là ngày hội của cử tri và Nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Thăng An Nguyễn Thanh Phong

Quan trọng hơn, kết quả bầu cử phải được chuyển hóa thành hành động. Các đại biểu trúng cử cần nhanh chóng hoàn thiện chương trình hành động, cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện, hướng tới mục tiêu xây dựng Thăng An giàu mạnh, văn minh; nâng cao đời sống Nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội và cải cách hành chính phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Thăng An chuẩn bị như thế nào để hiện thực hóa các mục tiêu lớn trong giai đoạn tới?

Chúng tôi xác định lộ trình rõ ràng: năm 2026 đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2029 đạt nông thôn mới hiện đại và năm 2030 trở thành phường của TP. Đà Nẵng.

Để thực hiện, trước hết phải hoàn thiện quy hoạch chung - “xương sống” của quá trình phát triển. Các tiêu chí chưa đạt sẽ được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm để đẩy nhanh tiến độ. Xây dựng nông thôn mới phải thực chất, với hạ tầng hiện đại hơn, thu nhập người dân tăng lên, đời sống văn hóa được nâng cao, hướng tới một vùng quê an bình, đáng sống. Điều này đòi hỏi sự đoàn kết của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân.

Một góc xã Thăng An

Đâu là “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay của địa phương?

Khó khăn lớn nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch - điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư. Trước đây, quản lý đất đai còn hạn chế, xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép; một số quy hoạch cũ không còn phù hợp, gây ách tắc cho phát triển.

Nếu không tháo gỡ được những vấn đề này, rất khó tạo ra đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chính quyền cơ sở sẽ làm gì để tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là trong tinh thần “dám nghĩ, dám làm”?

Chúng tôi xác định phải đặt quy hoạch lên hàng đầu. Những quy hoạch không còn phù hợp sẽ được mạnh dạn điều chỉnh, xóa bỏ “quy hoạch treo”, đồng thời bổ sung các khu vực tiềm năng vào quy hoạch mới để thu hút đầu tư. Hiện địa phương đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tinh thần là việc gì thuộc thẩm quyền thì phải chủ động giải quyết ngay, không chờ đợi. Nếu không dám quyết thì rất khó làm. Bên cạnh thu hút đầu tư, xã cũng chủ động khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu, tái đầu tư hạ tầng, từng bước nâng cao tính tự chủ tài chính.

Thăng An sẽ làm gì để phát triển kinh tế và thu hút đầu tư trong thời gian tới?

Địa phương sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, nhất là tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết. Chúng tôi sẽ củng cố các hợp tác xã, tổ hợp tác để làm đầu mối hỗ trợ, kết nối nguồn lực.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP, đầu tư nhà trưng bày, ứng dụng nền tảng số để quảng bá sản phẩm. Kinh tế biển tiếp tục là thế mạnh với sản phẩm mực cơm đã được công nhận sở hữu trí tuệ; các làng nghề truyền thống như nước mắm cũng được nâng cấp, mở rộng thị trường, trong đó đã có sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản.

Về lâu dài, Thăng An định hướng phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch là mũi nhọn, đồng thời ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp xanh, chế biến sâu, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như silicac và chip bán dẫn. Quan điểm là phát triển bền vững, và phù hợp với định hướng chung của thành phố.

Xin cảm ơn ông!