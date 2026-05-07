Đoàn viên, thanh niên giúp người dân làm đường, dựng nhà sau lũ lụt

Những ngày sau mưa lũ, khi nước vừa rút khỏi các bản làng miền Tây Nghệ An, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên đã có mặt ở những nơi khó khăn nhất. Từ dọn bùn đất, mở lại đường giao thông đến dựng lại mái ấm cho người dân, màu áo xanh tình nguyện đang góp phần giúp vùng lũ sớm hồi sinh.

Xung kích nơi tâm lũ, giúp dân dựng lại cuộc sống

Ảnh hưởng của cơn bão số 10 cuối tháng 9/2025 khiến nhiều xã miền núi Nghệ An hứng chịu mưa lớn kéo dài. Tại xã Yên Na, nước lũ từ thượng nguồn dâng cao gây ngập sâu trên diện rộng, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông chia cắt. Hàng trăm ngôi nhà bị ngập, hư hỏng, trong đó có một căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn.

Ngay từ khi lũ bắt đầu dâng, lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương đã chủ động hỗ trợ người dân di dời tài sản, kê cao đồ đạc để hạn chế thiệt hại. Khi nước rút, hơn 30 đoàn viên thanh niên xã Yên Na tiếp tục chia thành nhiều nhóm xuống từng bản làng giúp người dân dọn bùn đất, sửa sang nhà cửa.

Những ngày ấy, ở nhiều ngôi nhà bị ngập sâu, lớp bùn non dày gần nửa mét phủ kín nền nhà, sân vườn và đồ đạc. Các đoàn viên phải dùng xẻng xúc từng lớp bùn, chuyển đồ đạc hư hỏng ra ngoài rồi lau dọn lại từ đầu. Có những căn nhà cần hơn chục người làm liên tục nhiều giờ mới có thể hoàn thành việc dọn dẹp.

Anh Lương Văn Ly, Bí thư Đoàn xã Yên Na chia sẻ, sau bão lũ, nhiều hộ dân gần như trắng tay vì tài sản bị nước cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Điều khiến lực lượng thanh niên trăn trở nhất là làm sao giúp bà con sớm ổn định lại cuộc sống. “Nhìn cảnh nhà cửa tan hoang sau lũ ai cũng xót xa. Là thanh niên, chúng tôi chỉ mong góp một phần sức trẻ để hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa lại nhà cửa, giữ được những tài sản còn sử dụng được”, anh Ly nói.

Không chỉ hỗ trợ vệ sinh nhà cửa, lực lượng đoàn viên còn phối hợp cùng chính quyền địa phương sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng, khơi thông cống rãnh, thu dọn cây cối đổ ngã sau mưa bão. Nhiều tuyến đường liên bản từng bị bùn đất vùi lấp nay đã được thông suốt nhờ hàng trăm ngày công lao động của thanh niên.

Đoàn viên thanh niên giúp người dân dọn bùn đất sau lũ.

Tại xã Tân Kỳ, ngay sau khi nước lũ rút, hàng chục đoàn viên thanh niên cùng lực lượng dân quân tự vệ đã nhanh chóng có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng để giúp người dân khắc phục hậu quả. Từ sáng sớm đến tối muộn, màu áo xanh tình nguyện vẫn miệt mài xúc bùn, lau chùi đồ đạc, vận chuyển vật liệu sửa chữa nhà cửa.

Chị Đặng Thị Quý, Bí thư Đoàn xã Tân Kỳ cho biết, nhiều gia đình bị ngập sâu, đồ đạc hư hỏng gần hết khiến ai chứng kiến cũng không khỏi chạnh lòng. Vì vậy, các đoàn viên luôn động viên nhau cố gắng nhiều hơn để hỗ trợ bà con. “Dù công việc rất vất vả, nhiều lúc kiệt sức vì phải làm liên tục dưới nắng nóng và bùn đất, nhưng khi thấy nhà cửa người dân dần sạch sẽ, đường sá thông thoáng hơn thì ai cũng có thêm động lực”, chị Quý chia sẻ.

Chung sức mở đường, lan tỏa tinh thần tình nguyện

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ từng hộ dân, lực lượng thanh niên tại nhiều địa phương còn tham gia những công việc khó khăn, nguy hiểm để giúp vùng lũ sớm phục hồi. Tại xã Mỹ Lý, tuyến đường độc đạo dài gần 2km vào bản Xốp Dương bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn hồi tháng 7/2025 khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Không có đường đi, việc vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm và tiếp cận y tế gặp rất nhiều khó khăn.

Để khôi phục tuyến đường, chính quyền địa phương đã phát động chiến dịch “tổng động viên” với sự tham gia của hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng khác nhau như bộ đội biên phòng, công an, quân sự, kiểm lâm, giáo viên, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương. Do địa hình hiểm trở, một bên là sông Nậm Nơn, một bên là vách núi dựng đứng nên máy móc không thể tiếp cận. Việc mở đường hoàn toàn thực hiện bằng sức người với những dụng cụ thô sơ như cuốc, xẻng, xà beng.

Đoàn viên thanh niên cùng các lực lượng xã Mỹ Lý "khoét" núi mở đường.

Mỗi ngày có hàng trăm người tham gia mở đường. Nhiều đoạn phải đào sâu vào vách núi, vận chuyển đất đá bằng tay trong điều kiện rất nguy hiểm. Dù vất vả nhưng ai cũng quyết tâm bởi khi tuyến đường được thông, cuộc sống của hàng trăm hộ dân trong bản sẽ dần trở lại bình thường. Song song với việc làm đường, lực lượng thanh niên còn hỗ trợ kéo điện lưới vào bản, giúp người dân sớm ổn định sinh hoạt sau thiên tai.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, để hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, toàn tỉnh đã thành lập 130 đội hình thanh niên tình nguyện với gần 2.000 đoàn viên tham gia. Nhiều lực lượng thanh niên trong quân đội, công an, biên phòng cũng được huy động phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai các hoạt động cứu trợ.

Đáng chú ý, khoảng 1.300 đoàn viên thanh niên tại các xã, phường và các trường đại học, cao đẳng đã được điều động tập trung hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều đội hình sinh viên tình nguyện từ các trường đại học đã lên đường đến những vùng bị ảnh hưởng nặng để hỗ trợ người dân.

Đoàn viên thanh niên, công an giúp dân dựng lại nhà sau mưa lũ.

Bên cạnh hỗ trợ lao động, các cơ sở đoàn trên toàn tỉnh còn tổ chức vận động nhu yếu phẩm, nước uống, quần áo và sách vở gửi đến người dân vùng lũ. Nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại cũng được triển khai nhằm giúp bà con vượt qua khó khăn.

Những ngày sau thiên tai, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện xuất hiện trên những con đường bùn đất, trong những căn nhà ngổn ngang hay tại các điểm sạt lở nguy hiểm đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần xung kích tuổi trẻ Nghệ An.

Không chỉ góp sức khắc phục hậu quả mưa lũ, các đoàn viên thanh niên còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Chính sự nhiệt huyết và trách nhiệm ấy đã tiếp thêm động lực để người dân vùng lũ vững tin vượt qua khó khăn, từng bước dựng lại cuộc sống sau thiên tai.