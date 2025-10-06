Giúp dân mở đường sau bão lũ

TPO - Bão quét qua khiến nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng, lực lượng Bộ đội biên phòng, đoàn viên thanh niên và chính quyền địa phương đã giúp dân mở đường để thuận tiện đi lại và ổn định cuộc sống.
Theo lãnh đạo xã Na Loi, bão số 10 quét qua đã khiến địa phương này thiệt hại nặng. Trong đó có nhiều tuyến đường giao thông liên thôn bản bị sạt lở, bùn đất vùi lấp dày đặc, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt của nhân dân.
Hoạt động đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị trên địa bàn và toàn thể nhân dân, góp phần giảm thiểu thiệt hại, ổn định tình hình và tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Những con đường lồi lõm sau những đợt mưa bão được các đoàn viên thanh niên san gạt bằng phẳng để thuận tiện đi lại.
Hàng chục cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Châu Khê đã đến hiện trường tiến hành xúc dọn đất đá, khơi thông đường.
Nhiều đoạn bùn lầy dày đặc được lát tạm ván gỗ để xe máy có thể di chuyển qua lại.