Giúp dân mở đường sau bão lũ

TPO - Bão quét qua khiến nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng, lực lượng Bộ đội biên phòng, đoàn viên thanh niên và chính quyền địa phương đã giúp dân mở đường để thuận tiện đi lại và ổn định cuộc sống.