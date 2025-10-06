Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Giúp dân mở đường sau bão lũ

Ngọc Tú

TPO - Bão quét qua khiến nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng, lực lượng Bộ đội biên phòng, đoàn viên thanh niên và chính quyền địa phương đã giúp dân mở đường để thuận tiện đi lại và ổn định cuộc sống.

Lực lượng chức năng giúp mở đường tại xã Na Loi (Nghệ An) sau bão số 10.
1000068299.jpg
Những ngày qua, hàng chục người gồm nhiều lực lượng của xã Na Loi (Nghệ An) đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Na Loi tiến hành san gạt, mở các tuyến đường bị sạt lở﻿, hư hỏng sau bão số 10﻿.
1000068311.jpg
1000068298.jpg
Theo lãnh đạo xã Na Loi, bão số 10 quét qua đã khiến địa phương này thiệt hại nặng. Trong đó có nhiều tuyến đường giao thông liên thôn bản bị sạt lở, bùn đất vùi lấp dày đặc, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt của nhân dân.
1000068312.jpg
Trước tình trạng trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Na Loi đã nhanh chóng huy động lực lượng quân sự, công an, cựu chiến binh, Đồn Biên' phòng Na Loi, đoàn viên thanh niên cùng đơn vị đóng trên địa bàn và bà con dân bản ra khắc phục hậu quả, mở lại các tuyến đường giao thông﻿.
1000068302.jpg
“Với tinh thần “bốn tại chỗ”, hàng chục cán bộ các lực lượng và nhân dân đã tham gia san gạt, xúc dọn đất đá, khơi thông rãnh thoát nước, tu sửa tuyến đường để giao thông thông suốt”, lãnh đạo xã Na Loi nói.
1000068309.jpg
1000068314.jpg
Hoạt động đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị trên địa bàn và toàn thể nhân dân, góp phần giảm thiểu thiệt hại, ổn định tình hình và tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
1000068291.jpg
Tại xã Tam Thái (Nghệ An), bão số 10 đi qua khiến nhiều tuyến đường giao thông ở bản Xốp Nặm bị hư hỏng, bùn đất bám dày đặc trên mặt đường khiến giao thông đi lại khó khăn.
1000068294.jpg
Trước thực trạng trên, hàng chục cán bộ Đồn Biên phòng Tam Hợp đã phối hợp cùng Ban Quản lý bản Xốp Nặm, các đoàn viên thanh niên và người dân tiến hành sửa chữa, khắc phục các tuyến đường.
1000068295.jpg
Công việc vất vả nhưng các cán bộ chiến sĩ, lực lượng chức năng quyết tâm hoàn thành để nhân dân thuận tiện đi lại.
1000068297.jpg
Với sự quyết tâm, nỗ lực lớn của lực lượng chức năng, con đường ở bản Xốp Nặm dần dần được khơi thông, sạch đẹp.
b9f412ce10619a3fc370.jpg
Tại xã Hữu Kiệm, các đoàn viên thanh niên hỗ trợ san gạt đường.
dae23dd73f78b526ec69.jpg
3914720862253680399.jpg
Những con đường lồi lõm sau những đợt mưa bão được các đoàn viên thanh niên san gạt bằng phẳng để thuận tiện đi lại.
1000068308.jpg
Tại xã Châu Khê (Nghệ An), bão số 10 đi qua cũng để lại hậu quả lớn khi nhiều tuyến đường trên địa bàn bị đất đá sạt lở vùi lấp.
1000068304.jpg
1000068305.jpg
Hàng chục cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Châu Khê đã đến hiện trường tiến hành xúc dọn đất đá, khơi thông đường.
1000068306.jpg
1000068307.jpg
Nhiều đoạn bùn lầy dày đặc được lát tạm ván gỗ để xe máy có thể di chuyển qua lại.
1000068303.jpg
Những con đường dần dần được mở, đảm bảo giao thông đi lại cho các cơ quan đơn vị và người dân, giúp ổn định và tái thiết cuộc sống thường ngày.
Ngọc Tú
#Nghệ An #đường #mở đường #bão #lũ #sửa đường #sửa lại đường hư hỏng #bão số 10 #đoàn viên thanh niên #bộ đội #giúp dân mở đường #khắc phục hậu quả

