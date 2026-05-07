Chủ tịch Hà Nội đặt thời hạn hoàn thành hơn 150 nhiệm vụ triển khai Luật Thủ đô 2026

Trần Hoàng

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, khối lượng công việc đặt ra là rất lớn với 153 nhiệm vụ cần được thể chế hóa để thực hiện Luật Thủ đô 2026. Công tác xây dựng văn bản cần hoàn thành trước 15/6.

Sáng 7/5, TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị; bảo đảm luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của Hà Nội trong thời gian tới.

Việc triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 được yêu cầu đặt trong tổng thể gắn kết chặt chẽ với 3 văn kiện lớn của thành phố, gồm: Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới và Luật Thủ đô năm 2026.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, đây là 3 văn kiện có tính liên kết, cần được triển khai thống nhất để tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Đối với công tác thực thi, ông Thắng yêu cầu các đơn vị thuộc thành phố chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết; trong đó, tập trung bố trí nguồn lực, nhân lực và các điều kiện bảo đảm khác để Luật Thủ đô năm 2026 được triển khai hiệu quả ngay từ đầu.

Theo ông Vũ Đại Thắng, thành phố có 153 nhiệm vụ cần được thể chế hóa. Trong đó, HĐND TP phụ trách 118 nhiệm vụ, UBND TP phụ trách 33 nhiệm vụ và Chủ tịch UBND TP phụ trách 2 nhiệm vụ. Thành phố cũng đã xác định thời hạn đối với 138 nhiệm vụ để kiểm soát tiến độ thực hiện.

“Hiện nay, toàn bộ các cơ quan, đơn vị của thành phố đang tập trung cao độ cho công tác xây dựng văn bản, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5 và tháng 6. Trước ngày 15/6, sẽ hoàn thành toàn bộ các văn bản”, ông Vũ Đại Thắng khẳng định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, bên cạnh công tác hoàn thiện thể chế, thành phố cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, kinh phí, tổ chức tập huấn và các điều kiện bảo đảm khác để việc triển khai được thực hiện bài bản, thống nhất và hiệu quả.

#Triển khai Luật Thủ đô 2026 #Nhiệm vụ thể chế hóa luật #Phối hợp xây dựng văn bản #Chương trình hành động của Hà Nội #Phát triển bền vững thủ đô #Chương trình tập huấn và nguồn lực #Liên kết các văn kiện phát triển #Chỉ đạo thực thi pháp luật #Quản lý và kiểm soát tiến độ #Tối ưu hóa nguồn lực thực thi #Chủ tịch Hà Nội #Luật Thủ đô

