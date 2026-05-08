Nga tăng cường bảo vệ Tổng thống Vladimir Putin trước Ngày Chiến thắng

TPO - Điện Kremlin cho biết, các biện pháp an ninh bổ sung đang được triển khai để bảo vệ Tổng thống Nga Vladimir Putin trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Trả lời báo giới ngày 7/5, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov - nói: “Các bạn biết đó, vào trước các ngày lễ lớn, bao gồm cả Ngày Chiến thắng, các cơ quan an ninh luôn thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung”.

Ông cho biết việc này là cần thiết trong năm 2026, viện dẫn “mối đe dọa” từ Ukraine.

Khi được hỏi liệu an ninh của Tổng thống Vladimir Putin có được thắt chặt vì lý do tương tự hay không, ông Peskov trả lời: “Tất nhiên”.

Tuy nhiên, ông đã bác bỏ báo cáo của truyền thông phương Tây hồi đầu tuần này, trích dẫn một cơ quan tình báo châu Âu giấu tên, cho rằng Điện Kremlin tăng cường an ninh xung quanh Tổng thống Putin vì lo ngại về một âm mưu ám sát.

“Tôi có một câu hỏi dành cho các bạn. Tình báo châu Âu là gì? Tôi không biết đến sự tồn tại của một tổ chức như vậy”, ông Peskov nói.

Ngày 4/5, một tòa nhà cao tầng ở phía tây nam Mátxcơva đã bị máy bay không người lái tấn công. Ngày 7/5, Nga cho biết hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy 50 máy bay không người lái đang hướng về thủ đô.

Mátxcơva đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm làm gián đoạn các sự kiện mừng Ngày Chiến thắng 9/5, kỷ niệm ngày đánh bại Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Ông Putin sẽ chủ trì cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ và dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng.

Nga đã nhiều lần cảnh báo, rằng nước này sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine trong lễ kỷ niệm ngày 9/5, bằng một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào trung tâm Kiev.

Tuần trước, Nga tuyên bố vì lý do an ninh, lễ duyệt binh ngày 9/5 sẽ diễn ra với quy mô thu gọn, không có màn phô diễn vũ khí như thường lệ.

Ngoài ra, cuộc tuần hành "Trung đoàn Bất tử" tại Nga năm nay sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến.