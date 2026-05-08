Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Nga tăng cường bảo vệ Tổng thống Vladimir Putin trước Ngày Chiến thắng

Minh Hạnh

TPO - Điện Kremlin cho biết, các biện pháp an ninh bổ sung đang được triển khai để bảo vệ Tổng thống Nga Vladimir Putin trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

1294797.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Trả lời báo giới ngày 7/5, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov - nói: “Các bạn biết đó, vào trước các ngày lễ lớn, bao gồm cả Ngày Chiến thắng, các cơ quan an ninh luôn thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung”.

Ông cho biết việc này là cần thiết trong năm 2026, viện dẫn “mối đe dọa” từ Ukraine.

Khi được hỏi liệu an ninh của Tổng thống Vladimir Putin có được thắt chặt vì lý do tương tự hay không, ông Peskov trả lời: “Tất nhiên”.

Tuy nhiên, ông đã bác bỏ báo cáo của truyền thông phương Tây hồi đầu tuần này, trích dẫn một cơ quan tình báo châu Âu giấu tên, cho rằng Điện Kremlin tăng cường an ninh xung quanh Tổng thống Putin vì lo ngại về một âm mưu ám sát.

“Tôi có một câu hỏi dành cho các bạn. Tình báo châu Âu là gì? Tôi không biết đến sự tồn tại của một tổ chức như vậy”, ông Peskov nói.

Ngày 4/5, một tòa nhà cao tầng ở phía tây nam Mátxcơva đã bị máy bay không người lái tấn công. Ngày 7/5, Nga cho biết hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy 50 máy bay không người lái đang hướng về thủ đô.

Mátxcơva đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm làm gián đoạn các sự kiện mừng Ngày Chiến thắng 9/5, kỷ niệm ngày đánh bại Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Ông Putin sẽ chủ trì cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ và dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng.

Nga đã nhiều lần cảnh báo, rằng nước này sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine trong lễ kỷ niệm ngày 9/5, bằng một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào trung tâm Kiev.

Tuần trước, Nga tuyên bố vì lý do an ninh, lễ duyệt binh ngày 9/5 sẽ diễn ra với quy mô thu gọn, không có màn phô diễn vũ khí như thường lệ.

Ngoài ra, cuộc tuần hành "Trung đoàn Bất tử" tại Nga năm nay sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Minh Hạnh
Tass, Reuters
#Nga #Ngày Chiến thắng #Điện Kremlin #Tổng thống Nga Vladimir Putin #Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe