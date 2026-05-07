Xử phạt nhóm đối tượng ’phân lô’ đất nghĩa trang

Thành Đạt

TPO - Ngày 7/5, UBND phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 150 triệu đồng đối với nhóm đối tượng có hành vi san gạt, mua bán đất trái phép để xây dựng nghĩa trang nhằm trục lợi.

Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng có hành vi xây dựng nghĩa trang gia đình trái phép tại khu vực nghĩa trang Thống Nhất, thuộc phường Cam Đường.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu dừng hoạt động xây dựng và triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ.

Kết quả xác minh cho thấy, ngày 27/11/2025, Ngô Ngọc Bình (SN 1991, trú thôn Tiến Cường, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai) mua thửa đất rộng 1.075 m² chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Hoàng Văn Bảy (SN 1971, trú tổ 7 Xuân Tăng, phường Cam Đường) với giá 450 triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Sau khi mua đất, Bình thuê máy xúc san gạt toàn bộ diện tích nhằm xây dựng nghĩa trang gia đình và phân lô bán lại để trục lợi.

Đến ngày 4/3, Bình bán 225 m² trong tổng diện tích trên cho Nguyễn Hải Phong, trú tại phường Lào Cai với giá 420 triệu đồng. Tháng 4/2026, khi ông Phong xây dựng tường bao để làm nghĩa trang gia đình thì bị lực lượng chức năng phát hiện, yêu cầu dừng thi công.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Cam Đường đã hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND phường xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Cụ thể, Ngô Ngọc Bình bị xử phạt 110 triệu đồng về các hành vi “hủy hoại đất” và “chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đủ điều kiện theo quy định”. Hoàng Văn Bảy bị xử phạt 40 triệu đồng về hành vi “chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đủ điều kiện”, đồng thời buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng đất; không thực hiện các hành vi chuyển nhượng, san gạt, sử dụng đất trái phép. Các trường hợp vi phạm sẽ bị kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật.

