Ghi nhận ý kiến cử tri, kịp thời kiến nghị Trung ương tháo gỡ

Tiền Lê

TPO - Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại xã Bờ Ngoong.

Ngày 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI tại xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai.

Dự buổi tiếp xúc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn, cùng các đại biểu Quốc hội của tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri trên địa bàn xã Bờ Ngoong nêu lên các kiến nghị như ở một số thôn làng điện sinh hoạt hiện quá tải, làm kênh dẫn nước từ đập thuỷ lợi Ia Ring để giải quyết vấn đề nước tưới vào mùa khô v.v..

Các cử tri của xã Bờ Ngoong kiến nghị tới đoàn đại biểu.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Gia Lai đã giải đáp, trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương. Ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, thẩm quyền của xã hiện tại rất lớn, trong đó có xã Bờ Ngoong. Ông Quế đánh giá, nếu không cải thiện tình hình phục vụ nhân dân, bảng xếp hạng của xã Bờ Ngoong sẽ ngày càng tụt.

Kết luận buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy gửi lời cảm ơn bà con đã tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, các nội dung kiến nghị của bà con chủ yếu thuộc cấp xã, tỉnh. Các kiến nghị của bà con hôm nay đã được lãnh đạo sở, ngành giải đáp, trả lời thấu đáo.

“Các vấn đề hôm nay các sở đã tiếp thu, đồng thời phối hợp xử lý cho bà con. Về cấp Trung ương có một số nội dung bà con kiến nghị như sửa thông tư xếp hạng trường, chúng tôi đã ghi nhận, tiếp thu, sau đó sẽ trao đổi sớm với các bộ ngành liên quan để có hướng tốt nhất. Hay như hạn mức sử dụng đất nông nghiệp, chúng tôi cần tập hợp lại, sau đó sẽ có ý kiến với Trung ương. Mọi người yên tâm, tất cả các ý kiến sẽ được ghi nhận, kiến nghị đến Trung ương để tháo gỡ kịp thời”, anh Bùi Quang Huy bày tỏ.

“Vừa qua, Quốc hội đã thông qua phân bổ 5 chương trình mục tiêu quốc gia. Điều này hết sức có ý nghĩa với phía tây tỉnh Gia Lai. Nếu các đơn vị làm trách nhiệm sẽ nâng nền tảng của xã hội, bà con được hưởng chính sách của nhà nước. Về nội dung xây dựng cơ bản, tỉnh đã phân bổ về 135 xã, phương với các tiêu chí riêng; các xã phải năng động để tạo ra nguồn ngân sách, phải có phương pháp làm khoa học”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn chia sẻ tại buổi tiếp xúc cử tri.

Dịp này, các đại biểu và đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí trao tặng 50 xe đạp cho 50 em học sinh trên địa bàn xã Bờ Ngoong. Trong dịp này, anh Bùi Quang Huy cũng trao tặng công trình thắp sáng đường quê cho xã Bờ Ngoong.

#anh Bùi Quang Huy #cử tri #Gia Lai #xã Bờ Ngoong #kiến nghị #đầu tư #hạ tầng #Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn #thắc mắc của người dân #ông Châu Ngọc Tuấn

