Chủ tịch Quốc hội nói về cuộc tổng rà soát văn bản pháp luật quy mô lớn nhất từ trước đến nay

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lần này không phải một nhiệm vụ hành chính thông thường, mà là một cuộc “tổng kiểm kê thể chế”, bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp và cán bộ thực thi

Chiều 7/5, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ban Chỉ đạo về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã tiến hành phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hoàng Thanh Tùng, Bộ Tư pháp đã chính thức vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới để làm nguồn cung cấp dữ liệu quan trọng cho hoạt động tổng rà soát. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao đã công khai Danh mục các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trong thời gian tới sẽ tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tăng cường lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp và cán bộ thực thi pháp luật để kịp thời phát hiện các bất cập, vướng mắc trong hệ thống pháp luật hiện hành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: QH

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị tiếp tục đôn đốc các cơ quan chưa ban hành kế hoạch triển khai; đồng thời lưu ý việc giao nhiệm vụ phải cụ thể, có đầu mối rõ ràng, xác định rõ người chịu trách nhiệm, tránh giao chung chung dẫn đến khó kiểm tra, đôn đốc.

Ông đề nghị trong khối Quốc hội cần phân công rõ từng Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách, theo dõi, chỉ đạo rà soát theo từng lĩnh vực, từng cơ quan. Tương tự, trong Chính phủ, từng Phó Thủ tướng cần trực tiếp phụ trách, làm việc với các bộ, ngành thuộc lĩnh vực được phân công để bảo đảm công tác rà soát thực chất, sát sao, có chất lượng.

Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, đợt tổng rà soát lần này là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, không phải là nhiệm vụ riêng của ngành tư pháp.

Bước đầu, nhiều địa phương đã hoàn thành các công việc mang tính tổ chức như xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác, tuy nhiên, vẫn còn một số bộ, ngành chậm triển khai. Điều đó cho thấy sự quan tâm chưa tương xứng và chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của đợt tổng rà soát lần này.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp. Ảnh: QH

Nhấn mạnh yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, ông lưu ý, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ, kết quả rà soát. Các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương hoàn thành việc ban hành kế hoạch tổng rà soát và thành lập tổ công tác.

Đặc biệt, tổ công tác phải có sự tham gia của cán bộ am hiểu pháp luật, cán bộ trực tiếp tổ chức thực hiện, đại diện cơ quan chuyên môn, đồng thời huy động chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp, người dân và các đối tượng chịu tác động của chính sách.

Tránh báo cáo hình thức, kết quả chung chung

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cuộc tổng rà soát có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

“Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lần này không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường, mà là một cuộc “tổng kiểm kê thể chế”, một bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nếu làm không nghiêm túc, thì không chỉ lãng phí nguồn lực, mà còn bỏ lỡ cơ hội cải cách thể chế”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: QH

Về quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quá trình rà soát phải bảo đảm “đúng, trúng, thực chất”, tránh tình trạng báo cáo hình thức, kết quả chung chung. Các cơ quan không chỉ tổ chức hội thảo, tọa đàm, mà cần trực tiếp gặp gỡ người dân, doanh nghiệp để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật. Mục tiêu cuối cùng của việc hoàn thiện pháp luật là phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và tháng 6, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được phân công; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn; các cơ quan trung ương, địa phương chưa hoàn thành kế hoạch phải hoàn thành theo đúng mốc thời gian được giao.

Trong quá trình rà soát, các cơ quan phải khách quan, khoa học, cầu thị, không né tránh; mạnh dạn đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, kể cả những quy định thuộc thẩm quyền hoặc lợi ích quản lý của chính cơ quan mình.