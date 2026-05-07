Cá chết do nhiễm mặn từ thi công sân bay, lãnh đạo Cà Mau yêu cầu bồi thường cho dân

TPO - Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau giao phường Tân Thành thành lập tổ công tác liên ngành lấy thông tin kê khai thiệt hại của người dân để làm cơ sở tính toán bồi thường, lên phương án rửa mặn bị tràn từ quá trình thi công sân bay Cà Mau ra khu vực xung quanh.

Ngày 7/5, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau họp với chủ đầu tư, nhà thầu, sở ngành, địa phương bàn phương án xử lý sự cố tràn nước mặn từ thi công mở rộng sân bay Cà Mau ra khu vực sản xuất của người dân.

Nước mặn từ quá trình bơm cát san lấp dự án sân bay Cà Mau tràn ra khu vực sản xuất của người dân, làm cá nuôi, cây trồng chết.

Ông Lê Văn Sử cho rằng, sự cố không phải lớn, nhưng các đơn vị liên quan xử lý chậm, có nguy cơ gây ra khiếu kiện đông người, nên cần phải xử lý khẩn trương. Dù dự án sân bay rất quan trọng, phải đảm bảo tiến độ, nhưng không vì vậy để ảnh hưởng quyền lợi người dân. "Việc xử lý phải khách quan, hài hòa lợi ích giữa các bên”, ông Sử nói.

Ông Sử yêu cầu chủ đầu tư (Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV), nhà thầu nhanh chóng khắc phục các vấn đề ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Quá trình bơm cát phải đảm bảo không để nước mặn rò rỉ, tràn ra kênh hoặc thấm vào đất.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu cử cán bộ tham gia tổ công tác liên ngành để kiểm đếm, kê khai thiệt hại, tính toán mức thu nhập bình quân đối với từng loại cây trồng, vật nuôi của người dân làm cơ sở bồi thường. Cùng đó, khảo sát vị trí đặt trạm bơm, chi phí, thời gian rửa mặn. Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau được giao, chủ trì hướng dẫn, giám sát môi trường khu vực bị ảnh hưởng, rà soát trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan.

Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao phường Tân Thành tiếp tục thống kê thiệt hại của người dân để làm cơ sở tính toán bồi thường. Phương pháp tính thiệt hại đối với từng nhóm bị ảnh hưởng (lúa, cá, cây trồng) phải có văn bản thống nhất cách tính, có biên bản làm việc với các bên. Sau đó, lấy ý kiến của tất cả các bên, tổ chức đoàn thể và họp dân để công bố phương án bồi thường.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau, sáng cùng ngày, đơn vị đã phối hợp các bên khảo sát thực tế hiện trường thi công dự án sân bay. Kết quả cho thấy độ mặn trên kênh Đường Xuồng dao động từ 20‰ đến 22‰. Toàn bộ nước trong hệ thống kênh khu vực đều mặn nên không thể bơm lên ruộng để tháo chua, rửa mặn. Do đó, khi có mưa sẽ đặt 2 trạm bơm để hút nước mặn từ kênh và đồng ruộng ra ngoài khu vực ngọt.

UBND phường Tân Thành đã khảo sát và tham khảo ý kiến người nuôi và ngành chuyên môn, với diện tích 1 công (1.000m2) nuôi trong 12 tháng, cá chình có chi phí khoảng 238 triệu đồng, nếu tỷ lệ sống đạt 70% thì lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng; cá bống tượng với cách tính tương tự cho lợi nhuận khoảng 55 triệu đồng. Đối với lúa, mỗi vụ nông dân lãi khoảng 800.000 đồng/công. Đây có thể làm cơ sở tính toán thiệt hại và mức đền bù cho người dân.

Nhóm nông dân nuôi cá ở khóm 4, phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) vớt cá chết sắp đến thu hoạch.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, UBND phường Tân Thành xác định có hơn 85ha ao nuôi, ruộng vườn của 92 hộ dân bị thiệt hại do nhiễm nước mặn từ quá trình thi công mở rộng sân bay Cà Mau. Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau đo độ mặn tại các điểm lấy mẫu dao động từ 9,84‰ - 14,36‰, vượt ngưỡng phù hợp cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt và canh tác lúa.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Tân Thành và đơn vị có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân, xử lý chậm trễ.