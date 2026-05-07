Lần đầu tiên, tàu của công ty Trung Quốc bị tấn công trên eo biển Hormuz

TPO - Tờ Caixin của Trung Quốc ngày 7/5 đưa tin, một tàu chở sản phẩm lọc dầu cỡ lớn thuộc sở hữu của một công ty vận tải biển Trung Quốc đã bị tấn công ở cửa ngõ eo biển Hormuz.

Vụ tấn công xảy ra ngày 4/5, ngoài khơi cảng Al Jeer của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE).

Theo Caixin, trên thân tàu chở dầu có dòng chữ “Chủ sở hữu và thủy thủ đoàn Trung Quốc”.

Sau vụ tấn công, boong tàu đã bốc cháy.

Một nguồn thạo tin nói với Caixin, rằng đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu của Trung Quốc bị tấn công, và gọi đó là "một cú sốc tâm lý rất khó chấp nhận".

Hiện chưa có bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Eo biển Hormuz đã bị phong tỏa kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Cũng trong ngày 7/5, Đại sứ quán Iran tại Hàn Quốc đã “kiên quyết bác bỏ” mọi cáo buộc cho rằng lực lượng vũ trang Iran đứng đằng sau vụ gây thiệt hại cho một tàu Hàn Quốc ở eo biển Hormuz.

Trước đó hồi đầu tuần, một vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra trên một tàu có liên hệ với Hàn Quốc tại eo biển Hormuz. Con tàu chở 24 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 6 người Hàn Quốc, và đang neo đậu gần UAE trước khi vụ nổ xảy ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran đã “bắn một số phát súng” vào con tàu này.