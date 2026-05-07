Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Lần đầu tiên, tàu của công ty Trung Quốc bị tấn công trên eo biển Hormuz

Minh Hạnh

TPO - Tờ Caixin của Trung Quốc ngày 7/5 đưa tin, một tàu chở sản phẩm lọc dầu cỡ lớn thuộc sở hữu của một công ty vận tải biển Trung Quốc đã bị tấn công ở cửa ngõ eo biển Hormuz.

1778148206.jpg
(Ảnh: VCG)

Vụ tấn công xảy ra ngày 4/5, ngoài khơi cảng Al Jeer của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE).

Theo Caixin, trên thân tàu chở dầu có dòng chữ “Chủ sở hữu và thủy thủ đoàn Trung Quốc”.

Sau vụ tấn công, boong tàu đã bốc cháy.

Một nguồn thạo tin nói với Caixin, rằng đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu của Trung Quốc bị tấn công, và gọi đó là "một cú sốc tâm lý rất khó chấp nhận".

Hiện chưa có bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Eo biển Hormuz đã bị phong tỏa kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Cũng trong ngày 7/5, Đại sứ quán Iran tại Hàn Quốc đã “kiên quyết bác bỏ” mọi cáo buộc cho rằng lực lượng vũ trang Iran đứng đằng sau vụ gây thiệt hại cho một tàu Hàn Quốc ở eo biển Hormuz.

Trước đó hồi đầu tuần, một vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra trên một tàu có liên hệ với Hàn Quốc tại eo biển Hormuz. Con tàu chở 24 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 6 người Hàn Quốc, và đang neo đậu gần UAE trước khi vụ nổ xảy ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran đã “bắn một số phát súng” vào con tàu này.

Minh Hạnh
Reuters
#tàu chở dầu #Trung Quốc #eo biển Hormuz #Mỹ #Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe