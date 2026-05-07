Phường đông dân nhất TPHCM bố trí 7 vị trí đất công để xây 11 trường học

Ngô Tùng

TPO - Trước phản ánh của cử tri về chuyện thiếu trường lớp dẫn đến học sinh học ghép, Chủ tịch UBND phường Dĩ An Võ Văn Hồng cho biết, phường đã đề xuất 7 vị trí đất công để xây 11 trường ở cả 3 cấp học trong giai đoạn 2026-2030.

Chiều 7/5, tổ Đại biểu Quốc hội TPHCM - đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri các phường Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Tam Bình, Hiệp Bình, sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tổ ĐBQH đơn vị số 3 gồm: ông Lê Văn Khảm - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Thị Huỳnh Mai (phường Dĩ An) nêu vấn đề phường có mức độ tập trung công nghiệp cao và khu dân cư cũng đông đã dẫn đến việc quá tải nhu cầu về trường học, lớp học của học sinh. Do thiếu lớp học, các em phải học ghép, đi thuê chỗ để học.

“Chúng tôi mong phường đông dân nhất thành phố có thêm trường lớp để các em an tâm học tập. Vấn đề giáo dục là quốc sách của quốc gia nên chúng ta phải nâng đỡ ngay từ thời điểm này”, bà Mai nêu ý kiến.

Tổ ĐBQH tiếp xúc trực tiếp cử tri phường Dĩ An và trực tuyến với 3 phường Tân Đông Hiệp, Tam Bình, Hiệp Bình, chiều 7/5. Ảnh: Ngô Tùng

Trao đổi vấn đề này, ông Võ Văn Hồng - Chủ tịch UBND phường Dĩ An - khẳng định, hệ thống chính trị phường Dĩ An cũng như nhân dân địa phương rất quan tâm đến vấn đề xây trường học, theo chủ trương của Trung ương, của lãnh đạo TPHCM.

Ông Hồng cho biết, phường Dĩ An đã đề xuất 7 vị trí đất công để xây 11 trường ở cả 3 cấp học trong giai đoạn 2026-2030.

Thay mặt tổ ĐBQH trao đổi với cử tri sau đó, ông Lê Văn Khảm - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - nói sự quan tâm của người dân liên quan đến việc thiếu trường học, sĩ số lớp học quá đông… là hoàn toàn xác đáng và cũng là sự quan tâm của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của toàn xã hội. Điều này cũng gần với những quyết sách được Quốc hội thông qua gần đây.

Chủ tịch UBND phường Dĩ An trao đổi về các vấn đề cử tri nêu.

Với phản ánh “tuyến đường An Bình nhưng không bình an” của cử tri, Chủ tịch UBND phường Dĩ An Võ Văn Hồng nhìn nhận tuyến đường này nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía người dân.

Ông cho hay, khi thực hiện dự án đường An Bình kết nối, người dân rất quan tâm đến nơi ở hiện tại, những phần tài sản có liên quan cũng như việc thu hồi đất thực hiện dự án.

“Chủ trương thực hiện dự án đã có. Việc người dân băn khoăn về diện tích mở rộng, diện tích bị thu hồi…, phường đã tiếp nhận những đơn của người dân bị ảnh hưởng và chỉ đạo các phòng ban chuyên môn liên quan tham mưu để thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án”, ông Hồng chia sẻ.

Sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo phù hợp với từng địa bàn

Cử tri Nguyễn Ngọc Anh (phường Tam Bình) nhìn nhận qua gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, bộ máy hoạt động tương đối tốt và người dân cũng cơ bản hài lòng. Tuy nhiên, Quốc hội, Chính phủ cũng phải khẩn trương kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng, chất lượng cho phù hợp với địa bàn từng xã, phường, khu dân cư, tránh tạo áp lực, quá tải cho đội ngũ cán bộ.

Đồng thời cũng cần có chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với đội ngũ cán bộ phường, xã. Theo ông, hiện nay mức phụ cấp còn thấp trong khi áp lực lớn, chưa tạo được động lực làm việc và phấn đấu.

Liên quan việc này, trong trao đổi mới đây với Tiền Phong, ông Ngô Gia Đại - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An -cho biết, 70 cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị phải nỗ lực cao độ để “tải” hết số lượng từ 300-500 hồ sơ mỗi ngày. Có thời điểm, số hồ sơ phường Dĩ An tiếp nhận một ngày bằng địa phương khác nhận được trong một tháng. Để khắc phục điều bất cập này, ông Đại cho rằng nên phân bổ biên chế theo dân số.

